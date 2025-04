Trądzik

Pani Signer, 27 lat, pracownica biurowa, od 13 lat miała trądzik na twarzy oraz szyi w okolicy dekoltu. Bardzo cierpiała z powodu swojej choroby i miała opory przed wychodzeniem z domu, ponieważ się wstydziła. Była leczona już przez wielu lekarzy, jednak nawet stosowanie kremów zawierających kortyzon nie przynosiło dłużej utrzymujących się efektów. Bała się też skutków ubocznych takich środków.

Otrzymała zalecenie, by trzy razy dziennie smarować twarz i dotknięte chorobą części szyi kremem z czystka i pić w ciągu dnia trzy filiżanki herbaty z czystka.

Po czterech tygodniach pani Signer doniosła, że trądzik już po około dwóch tygodniach stał się wyraźnie mniej widoczny, ale powracał z zdwojoną siłą, gdy stosowanie poleconej terapii nie było regularne. Gdy jednak zaczęła znów codziennie pić herbatę i regularnie używać kremu, pokazały się wyraźne postępy w procesie leczenia jej skóry. W tym momencie nie powstają już żadne nowe wypryski. Pacjentka zdecydowała się dalej prowadzić „czystkową terapię”.

Hemoroidy

Pan Karsting, 37 lat, cierpiał od wielu lat na hemoroidy. Często siedzienie sprawiało mu trudność, miewał palące bóle i cierpiał na nieprzyjemny świąd odbytu. Czasami w stolcu pojawiała się krew.

Leczenie przy pomocy różnych maści nie przyniosło mu żadnej ulgi, a nawet powodowało pogorszenie dolegliwości.

Uzdrowicielka zaleciła mu stosowanie kilkakrotnie w ciągu dnia maści z czystka do użytku zewnętrznego. Poza tym miał trzy razy dziennie pić filiżankę herbaty z czystka. Po kilku dniach jego dolegliwości ustąpiły. Aby zapobiec nieporozumieniu: jego zasadnicza choroba, hemoroidy wprawdzie pozostała, ale nie dostarczała mu żadnych więcej dolegliwości. Już to było wartym zauważenia postępem.

Powracające ropne zapalenie zatok

Pan Berning, 49 lat, pracownik biurowy, od wielu lat cierpiał ciągle na ropne zapalenia zatok szczękowych, które często rozprzestrzeniały się również na zatoki czołowe. Początkowo te choroby występowały tylko w okresie zimowym, ale odstępy miedzy pojedynczymi chorobami zatok skracały się coraz bardziej. Pan Berning zaczął często chorować również latem. Cierpiał na silne bóle głowy i miał gorączkę.

Lecząca go laryngolog doprowadziła przez stosowanie antybiotyków do cofnięcia się objawów choroby, ale zaczęły one powracać w ciągu kilku tygodni. Czasami wydawało się, że między jednym a drugim rzutem choroby objawy wcale nie ustępowały. Lekarka zapowiedziała panu Berningowi, że będzie musiał przejść operację zatok szczękowych.

Pan Berning czuł się coraz gorzej, nawet w czasie gdy nie miał ostrych objawów zapalenia zatok. Szybko się męczył. Odczuwał ciężkość nóg. Miał problemy z tolerancją pokarmów. Jego brzuch był często wzdęty od gazów.

Z takimi objawami udał się do uzdrowiciela. Badanie stolca wykazało, że flora jelit jest zaburzona z powodu ataku grzybów. Pacjent otrzymał preparaty do odbudowy flory bakteryjnej jelit. Dla odtrucia i w celach leczniczych pił trzy razy dziennie po filiżance herbaty z czystka. Poza tym przestawił się na świeże pożywienie i znacznie ograniczył spożycie cukru i mięsa.

Badania kontrolne wykonane po sześciu miesiącach wykazały, że flora jelit całkowicie się znormalizowała. Pan Berning czuł się lepiej. Wzdęcia i objawy zmęczenia ustąpiły. Uciążliwe zapalenia ropne zatok zniknęły zupełnie. „Od czasu do czasu mam katar. Za każdym razem wywołuje on we mnie panikę, ponieważ myślę, że znowu się zaczyna – mówi pan Berning. Po tygodniu jest po strachu – bez zapalenia ropnego zatok i bez komplikacji”.

Niedoskonałości skóry, powstawanie zmarszczek na twarzy

Ursula Brescher, 37 lat, jest właścicielką salonu fryzjerskiego. Ma „stresującą pracę – jak mówi – ale kocham swój zawód i przykładam dużą wagę do swojego wyglądu zewnętrznego. Tylko w ten sposób mogę pokazać moim klientkom, że są w dobrych rękach”. Tym bardziej pani Brescher cierpi z powodu niedoskonałości skóry, których liczba w ostatnich latach się zwiększyła. Najpierw myślała, że wywołują je pigułki, które odstawiła z tego powodu. Jednak niedoskonałości na skórze pozostały. Także najlepsze kremy kosmetyczne nie przynosiły żadnej pomocy. Niektóre z nich zdawały się nawet zwiększać problem.

Od znajomej otrzymała wskazówkę, by wypróbować krem z czystka. Sama miała z nim dobre doświadczenia.

Po kilku tygodniach zniknęły niedoskonałości skóry. Skóra była ogólnie gładsza i wyglądała bardziej świeżo. Tworzące się zmarszczki zniknęły. Te pozytywne zmiany były tak silne, że jedna z przyjaciółek zapytała ją: „Powiedz, jesteś zakochana, czy co jest z tobą? Wyglądasz jakoś młodziej!”.

Pieluszkowe zapalenie skóry, powtarzające się otarcia u niemowlęcia

Pani Susanne Karbold donosi: „Nasze dziecko od pierwszych miesięcy życia stale miało rany, chociaż pieluszki były często zmieniane. Jego skóra wydawała się być bardzo wrażliwa. Pediatra nie był w stanie powiedzieć, czy odgrywała w tym rolę jakaś alergia. Wszystkie kremy, których próbowałam, na nic się nie zdawały. W końcu znajoma, której dziecko cierpiało na atopowe zapalenie skóry, poleciła mi wypróbowanie kremu z czystka. Dała napoczęte opakowania ze swojej domowej apteczki i powiedziała, że powinnam koniecznie tego spróbować. U jej dziecka dało to duże postępy.

Wypróbowałam krem i po kilku dniach nasze dziecko nie miało już więcej ran. Mniej płakało, spało spokojnie i od tej pory rozwija się wspaniale”.

Odtruwanie przez głodówkę

Pani Beate Enniger mówi: „Raz w roku, najczęściej w okresie wielkanocnym, poszczę przez około dwa tygodnie, by oczyścić ciało i pozbyć się zimowego sadełka. W pierwszym tygodniu zazwyczaj nie idzie mi zbyt dobrze. Czuję się wykończona, mam bóle głowy, pocę się nawet przy małym zmęczeniu. Sądzę, że ten stan wynika z tego, że moje ciało zmaga się z wydalaniem starych trucizn. Długo myślałam o tym, jak mogę ułatwić mu tę pracę. Moja uzdrowicielka zaleciła picie herbaty z czystka w trakcie postu. Kiedy to robię, czuję się dobrze w trakcie postu od samego początku. Dlatego w tym roku nie przestałam pijać herbaty z czystka nawet po zakończeniu kuracji postem i muszę powiedzieć, że od tego czasu stan mojego zdrowia jest w pełni zadowalający”.

Fragment pochodzi z książki "Czystek. Zdrowie i piękno dzięki jednej roślinie", Wydawnictwo Vital. Publikacja za zgodą wydawcy.

