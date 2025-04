Wśród domowych metod uśmierzających ból stawów to właśnie dzika róża wiedzie prym. Wszystko dzięki naturalnej substancji zawartej w owocach, która hamuje procesy zapalne m.in. w chorobie zwyrodnieniowej stawów. Do tej pory dzika róża była uznawana za najlepsze źródło witaminy C. Teraz jej naturalna moc jest o wiele większa. Jako naturalny i skuteczny suplement diety sprawdza się idealnie także w walce z bólem stawów i to nie tylko tym przewlekłym, ale też towarzyszącym intensywnej pracy fizycznej czy urazom.

Owoce dzikiej róży to cenny surowiec leczniczy. Zawierają galaktolipid, tzw. GOPO. Jest to substancja aktywna, która występuje naturalnie właśnie w tej roślinie i działa przeciwzapalnie. Działanie to potęguje witamina C zawarta w owocach. GOPO spowalnia też niszczenie chrząstki stawowej. To odkrycie duńskich naukowców, które potwierdza, że dzika róża jest bardzo cenną rośliną w medycynie naturalnej i trzeba korzystać z jej właściwości, by cieszyć się lepszym zdrowiem i zminimalizować wszelkie bóle reumatoidalne i zwyrodnieniowe.

Jeżeli bolące stawy lub kości są twoim problemem, ukojenie może przynieść proszek z owoców dzikiej róży. Możesz kupić gotowy w sklepach zielarskich lub zrobić go samodzielnie. Potrzebujesz do tego ok. 1 kg świeżych owoców. Optymalny termin zbioru owoców przypada na jesień. Umyj delikatnie owoce i osusz je papierowym ręcznikiem. Następnie każdy z nich musisz rozciąć wzdłuż i oczyścić z pestek. Tak przygotowane, wypestkowane owoce rozłóż na blasze do pieczenia i wstaw do piekarnika nagrzanego do 40°C. To maksymalna temperatura, w której owoce zachowają cenny galaktolipid. Następnie zmiel wysuszone owoce w młynku tak, żeby powstał proszek. Gotowy zamknij w szczelnym, najlepiej ciemnym słoiku i przechowuj w suchym miejscu.

Domowy proszek z owoców dzikiej róży złagodzi bóle stawów, jeśli będziesz go stosować regularnie. Po kilku miesiącach ból powinien być mniejszy. Odczujesz też lepszą ruchomość stawów. Dzienna porcja proszku z dzikiej róży, którą możesz spożywać, to ok. 5 g. Jest to porcja odpowiadająca małej łyżeczce. Mielone owoce dzikiej róży możesz dodawać do koktajli warzywnych i owoców, jogurtów, muesli, a nawet sałatek. Ważne, żeby nie były do dania gorące, które obniżą właściwości zdrowotne galaktolipidu zawartego w proszku. Tylko wtedy proszek z dzikiej róży na stawy będą działał prawidłowo.

