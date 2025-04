Dziurawiec zwyczajny wyrasta do wysokości ok. 75 cm. Lubi łąki, brzegi rzek lub przydroża o stanowiskach nasłonecznionych. Ma bezogonkowe liście o kształcie lancetowatym ułożone naprzeciwlegle, a kwiaty barwy słonecznożółtej zebrane w gęste półbaldachy. Dziurawiec jest także określany mianem zioła św. Jana (zbiór tego zioła przypada bowiem w okolicy nocy świętojańskiej). Surowiec leczniczy to przede wszystkim liście i kwiaty dziurawca. Owoc stanowi wielonasienna torebka. Zioło to zawiera m.in. glikozydy, garbniki, flawonoidy, olejki lotne, taniny oraz żywice.

Działanie

Pomocny jest w przypadku wielu schorzeń, pomaga w bezsenności, nieżycie żołądka, ma właściwości moczopędne, wykrztuśne, przeciwbakteryjne i przeciwwirusowe. To słoneczne zioło niezwykle wzmacnia wątrobę i pęcherzyk żółciowy. Dodatkowo „poprawia humor” – działa antydepresyjnie; przeprowadzone w ostatnich latach badania kliniczne potwierdziły tę jego właściwość.

Herbatka z dziurawca zalecana jest do picia szczególnie w okresie jesienno-zimowym, w przypadkach depresji, przemęczenia, nerwowego trybu życia. W ogóle wzmacnia cały układ nerwowy i przepisywany jest często kobietom w okresie menopauzy (wpływa korzystnie na macicę). Dziurawiec jest pomocny w walce ze skazą moczanową i zapaleniem stawów, w zmniejszonym wydzielaniu żółci w organizmie. W przypadku gośćca, bólów pleców, półpaśca, reumatyzmie, warto także skorzystać z jego dobroczynnych właściwości. A czerwony olej dziurawcowy (swą barwę zawdzięcza hypericinie) koi i goi oparzenia, odmrożenia, trudno gojące się rany oraz pomaga na różnego rodzaju owrzodzenia. Jest bardzo popularny w homeopatii.

Dziurawiec sprawia, ze skóra jest bardziej wrażliwa na światło. Przy kuracji nim trzeba uważać z opalaniem. Nie zaleca się używania go w ciąży oraz podczas karmienia piersią. W przypadku brania leków (zwłaszcza antydepresyjnych) wcześniej należy skonsultować się z lekarzem.

Napar dziurawcowy

Przygotować 1 łyżeczkę suszu dziurawca, zalać filiżanką wrzątku i zaparzać pod przykryciem przez 10 minut. Wypijać 2 filiżanki dziennie w czasie posiłku.

Do przemywania i okładów napar z dziurawca przygotowujemy tak samo, jak do picia.

