Efemerofit (bot.)

Gatunek rośliny obcego pochodzenia, który został przypadkowo przywieziony do kraju i rozprzestrzenił się w zdziczałej formie. W przypadku ziół rozprzestrzenianie wynika z obsiewania daną rośliną szkółek, przydomowych ogródków, ogrodów botanicznych, zakładania hodowli w celu pozyskania surowca spożywczego lub lekarskiego i przypadkowego przedostania się do naturalnego środowiska. Zdarza się, że efemerofity rozsiewają się dziko w miejscach przeładunku importowanych towarów, w okolicach dworców kolejowych, portów, stacji przeładunkowych.

Na naszych terenach formę efemerofitu przyjmuje m in: nagietek lekarski , ogórecznik lekarski, kozieradka. Niektóre efemerofity nie mają szans w danym klimacie przejść całego cyklu rozwojowego i rosną na danym obszarze tylko przejściowo, niektóre gatunki krzyżują się z przedstawicielami rodzimej flory i w tej postaci, po długoletniej aklimatyzacji stają się gatunkiem popularnym, jeszcze inne znajdują na nowym terenie doskonałe warunki do rozprzestrzeniania i stają się groźne dla ekosystemu, bo wypierają inne gatunki.