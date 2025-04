fot. Fotolia

Typowy marokański suk: gwarne targowisko, na którym przekrzykujący się sprzedawcy zachęcają do zakupów przechadzających się turystów. A kupić można tam niemal wszystko. Na półkach jednego ze straganów w bocznej uliczce, tuż obok słoików z maściami, buteleczek z olejkami i wiązanek aromatycznych ziół, suszą się skóry jaszczurek i zwisają skorupy żółwi.

Czy to kolejny sklep z pamiątkami? Nie, to… apteka. Wśród wielu nietypowych rzeczy można w niej znaleźć kilka prawdziwych skarbów, na przykład proszek z nopalu, olej z czarnuszki i spożywczy olej arganowy. Te naturalne specyfiki, które pomogą zadbać o zdrowie, są dziś dostępne także w Polsce.

Nie od dziś wiadomo, że Marokańczycy mają wiele sposobów na to, by za pomocą tego, co daje im natura, zadbać nie tylko o urodę, ale i o zdrowie. Tradycyjne berberyjskie apteki oferują specyfiki na niemal wszystkie schorzenia świata. Te na nieszczęśliwą miłość lepiej traktować z przymrużeniem oka, ale warto przyjrzeć się bliżej na przykład naturalnym produktom wzmacniającym odporność czy wspomagającym profilaktykę. Dla których zrobić miejsce w naszej domowej apteczce?

Moc zaklęta w kaktusie

Tajemniczo brzmiący nopal to gatunek pustynnego kaktusa należący do rodziny opuncji. Ta znana od wieków roślina cieszy się dużą popularnością nie tylko w Afryce. Czemu ją zawdzięcza?

– Sprzedawany w formie proszku nopal stanowi doskonałe uzupełnienie diety odchudzającej – dzięki niemu łatwiej będzie nam zrzucić zbędne kilogramy. Jest on cennym źródłem błonnika pokarmowego, który nie zwiększając wartości energetycznej posiłku wywołuje uczucie sytości i zmniejsza apetyt. Jego zaletą jest też to, że wspomaga metabolizm tłuszczów i ogranicza ich wchłanianie – mówi Ewa Mazurkiewicz, farmaceuta ze sklepu internetowego MarokoSklep.com.

Ten specyfik od wieków spożywają mieszkańcy okolic Meksyku, gdzie do dziś odnotowuje się bardzo niską liczbę zachorowań na cukrzycę. Dlatego proszek z nopalu jest zalecany diabetykom i osobom zmagającym się ze zbyt wysokim poziomem glukozy i cholesterolu we krwi.

Produkt ten nie tylko pomaga utrzymać je w ryzach, ale też oczyszcza organizm z toksyn, szkodliwych produktów fermentacji, złogów jelitowych i karcynogenów, zapobiegając ich przenikaniu do krwiobiegu. Dzięki naturalnym związkom bioaktywnym wspomaga także naszą odporność.

– Panie zmagające się ze „skórką pomarańczową” ucieszy natomiast to, że zwiększa on również pochłanianie wody z komórek, dzięki czemu obkurcza cellulit i sprawia, że jest on mniej widoczny – dodaje Ewa Mazurkiewicz.

Zobacz też: Jak działa halogenerator?

Reklama

Płynne złoto faraonów



„Czarnuszka leczy wszystko oprócz śmierci” – do dziś powtarzają Arabowie. Nic więc dziwnego, że tłoczony na zimno z nasion roślin rosnących w Maroku olej jest nazywany płynnym złotem faraonów. Ma on nie tylko właściwości pielęgnacyjne, ale też prozdrowotne.

– Olej ten w 85% zawiera niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe omega-3, omega-6 oraz omega-9, w tym rzadko występujący w przyrodzie kwas eikozadienowy o właściwościach przeciwzapalnych – tłumaczy Ewa Mazurkiewicz. – Jest polecany w szczególności w sezonie przeziębień, ponieważ dzięki zawartości naturalnych antyoksydantów pomaga wzmocnić odporność, a także łagodzić infekcje górnych dróg oddechowych.

Olej z nasion czarnuszki pomaga również w utrzymaniu prawidłowego poziomu cholesterolu i cukru we krwi, a zawarte w nim naturalne związki czynne wspierają prawidłową pracę przewodu pokarmowego. Produkt ten wspomaga też oczyszczanie dróg moczowych z toksyn i złogów. Ten specyfik sprawdza się także u osób, które zmagają się z trądzikiem, wypadaniem włosów i opryszczką.

Reklama

Spożywczy olej arganowy



Wiele słyszymy o pielęgnacyjnych właściwościach kosmetycznego oleju arganowego. Warto jednak wiedzieć, że ten specyfik występuje również pod postacią spożywczą.

– Powstaje on z nasion drzew arganowych, które rosną wyłącznie na terenie południowo-zachodniej części Maroka. Ten rejon został w 1998 r. wpisany na listę rezerwatów biosferycznych UNESCO – mówi Ewa Mazurkiewicz.

Spożywczy olej arganowy składa się w 80% z nienasyconych kwasów tłuszczowych – oleinowego i linolowego, posiada też dwa razy więcej witaminy E niż oliwa z oliwek. Ma silne działanie przeciwzapalne, podnosi odporność organizmu i pomaga utrzymać prawidłowy poziom cholesterolu. Dzięki swoim właściwościom antyoksydacyjnym zmniejsza także ryzyko rozwoju chorób cywilizacyjnych, korzystnie wpływa na pracę serca i układu krążenia, funkcjonowanie komórek wątroby, nerek oraz układu nerwowego. Zawarte w nim sterole roślinne działają ochronnie i regenerują komórki naszych organizmów. Jego zaletą są ponadto walory smakowe doceniane przez szefów kuchni najlepszych restauracji.

Niezależnie od tego, czy kupujemy egzotyczny kosmetyk czy inny preparat, pamiętajmy o tym, by zawsze dokładnie przeanalizować jego skład i sprawdzić, czy posiada wymagane certyfikaty. Zwróćmy również uwagę na faktyczny kraj pochodzenia produktu – jeśli wiemy, że jest on wytwarzany w konkretnym miejscu na świecie, powinien właśnie tam zostać zapakowany i bezpośrednio stamtąd przywieziony. Dzięki temu będziemy pewni, że wybrany specyfik jest oryginalny i ma wszystkie cenne właściwości.

Zobacz też: Jak wykonać zabieg płukania nosa i zatok?

Źródło: materiały prasowe Wizerunkowo.com/mn