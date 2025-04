Egzotyczny eukaliptus nie tylko na zimowe infekcje

Pochodzący z Australii eukaliptus jest rodzajem drzew i krzewów z rodziny mirtowatych. Jego zielone liście zawierają olejki eteryczne o działaniu antyseptycznym. Wykorzystuje się je w produkcji maści przeznaczonych do smarowania ciała podczas przeziębień, infekcji płucnych, także przy schorzeniach reumatycznych, bólach mięśni i stawów.

Reklama

Warto profilaktycznie stosować preparaty zawierające wyciąg z eukaliptusa, by zapobiec grypowym dolegliwościom. Dzięki przeciwbakteryjnym i przeciwwirusowym właściwościom eukaliptusa wzmacnia się nasz układ odpornościowy.

Ta egzotyczna roślina, działając wykrztuśnie, leczy również dokuczliwy kaszel. Syropy z dodatkiem eukaliptusa pomagają na chrypkę, a pastylki do ssania przynoszą ulgę w bólach gardła i krtani. Niezwykle skuteczne są także krople do inhalacji, które łagodzą objawy przeziębienia i grypy. Wystarczy wlać 10 kropli olejku do naczynia z gorącą wodą i wdychać unoszącą się parę. Wdychanie eukaliptusowych oparów udrożni kanały nosowe i ułatwi oddychanie.

Ponadto, z uwagi na swoje moczopędne i odkażające działanie, olejek eukaliptusowy jest też bardzo pomocny w leczeniu dolegliwości ze strony pęcherza moczowego. W związku z tym zaleca się stosowanie nasiadówek w ciepłej wodzie, z dodatkiem kilku kropli olejku.

Wyciągi z eukaliptusa świetnie sprawdzą się także w łagodzeniu skórnych infekcji bakteryjnych. Pomogą oczyścić i nawilżyć skórę problemową, jak również przywrócić jej gładkość oraz elastyczność.

Poza tym olejek poradzi sobie z uporczywymi bólami głowy, usunie zmęczenie, odpręży, przywróci dobre samopoczucie i doda energii.

Eukaliptus ma tak szerokie zastosowanie, iż warto mieć go zawsze pod ręką.

Reklama

Agata Dudkiewicz