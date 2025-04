Czym jest floating?



Floating, z angielskiego „unoszący się”, jest najnowszą formą relaksu w Polsce.

Odbywa się w specjalnie do tego zaprojektowanych kapsułach odpływowych. Seans polega na unoszeniu się na wodzie w kapsule, w której po zamknięciu jesteśmy zupełnie odcięci od bodźców bombardujących nasze zmysły. Woda podgrzewana jest do temperatury ciała, dzięki czemu uczestnik seansu w pewnym momencie przestaje odczuwać wodę i ma wrażenie, że unosi się w powietrzu. Celem tego jest wprowadzenie uczestnika w stan głębokiego relaksu.

Jak wygląda seans w kapsule odpływowej?



Podczas seansu możesz być w kostiumie kąpielowym bądź nago. Kapsuły odpływowe są umieszczone w oddzielnych pokojach z osobną łazienką, co sprawia, że klienci mają zapewnioną intymność. Po wejściu do kapsuły i zamknięciu wieka kładziesz się w wodzie. Bez obaw – poziom wody wynosi mniej więcej 30 cm, jednak dzięki wysokiej zawartości soli Epson będziesz się na niej unosić. W kapsule możesz wyłączyć niewielkie lampki lub pozostawić je włączone, jeśli potrzebujesz tego by czuć się bezpiecznie. Z głośników docierać będzie kojąca muzyka. Zazwyczaj jest to nagranie dźwięków natury, które w pewnym momencie cichną, by powrócić pod koniec seansu.

Najczęściej jeden zabieg trwa 60 minut, jednak zdarzają się krótsze seanse – około 45 minut, a także dłuższe, trwające 1,5 godziny.

W jakich dolegliwościach może nam pomóc floating?



Floating ma wiele zastosowań, między innymi:

minimalizuje odczucie bólu, dlatego zalecany jest osobom cierpiącym na chroniczne bóle, także osobom po urazach;

przyspiesza regenerację organizmu po wysiłku fizycznym;

niweluje skutki stresu i napięć;

pomaga się skoncentrować;

likwiduje bóle pleców u kobiet ciężarnych.

Idealny zabieg dla sportowców i nie tylko…



Seanse floatingu są polecane sportowcom. Zastosowanie kapsuł powoduje, że organizm szybciej pozbywa się nagromadzonego kwasu mlekowego, kortyzolu oraz adrenaliny. Odcięcie od bodźców płynących ze świata zewnętrznego skutkuje wzrostem kreatywności. Podczas seansu mogą także powrócić odległe wspomnienia, dlatego kapsuły odpływowe coraz częściej wykorzystywane są w coachingu osobistym, psychoterapii i mentoringu.

Pojawiające się wątpliwości



Nie musisz obawiać się, że zabieg ten jest niehigieniczny. Wysokie zasolenie wody uniemożliwia rozwinięcie się jakichkolwiek organizmów. Ponadto po każdym seansie cała woda z kapsuły jest filtrowana, a także dodawane są do niej preparaty sterylizujące.

Nie musisz również niepokoić się tym, jak Twoja skóra zareaguje na sól Epson. Sól ta znana jest od wieków, występuje w źródłach wód mineralnych i ma właściwości łagodzące podrażnienia. Sól Epson nie uczula oraz nie jest toksyczna, należy jedynie uważać, żeby nie dostała się do oczu.

Czy są jakieś przeciwwskazania?



Przeciwwskazań jest niewiele, jednak należą do nich: infekcje i uszkodzenia skóry – np. świeże rany pooperacyjne – zapalenie ucha, epilepsja, zakrzepica, pierwszy trymestr ciąży, zdiagnozowana klaustrofobia oraz choroby psychiczne.

Czy floating jest dostępny w Polsce?



Kapsuły odpływowe zostały sprowadzone do Polski w 2010 roku. Pierwsze miejsce, w których można z nich skorzystać, powstało na warszawskim Mokotowie. Obecnie można spróbować floatingu w różnych dużych miastach Polski.

Ile to kosztuje?



Seans w zależności od czasu trwania kosztuje od 90 do 120 złotych.

