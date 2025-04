Fototerapia - lecznicza moc światła

O leczniczych właściwościach światła wiedziano już w starożytności. Światło dociera do naszego organizmu za pośrednictwem oczu, a dokładniej poprzez nerw wzrokowy, jest także absorbowane całą powierzchnią skóry.

Światło pobudza receptory skórne, które przekazują impuls za pośrednictwem układu nerwowego do podwzgórza, a dokładniej do jego części zwanej szyszynką. Ona uruchamia mechanizmy obronne organizmu, pobudza wydzielanie enzymów i hormonów. W szyszynce znajdują się dwa rodzaje komórek:

reagujące na zróżnicowane stopnie jasności,

reagujące na światło o różnych długościach (kolory).

Światło słoneczne zawiera w sobie wiele zakresów promieniowania; widzialnego i niewidzialnego dla ludzkiego oka. Na co dzień do prawidłowego funkcjonowania potrzebujemy promieniowania o długości od 380 do 770 nanometrów. W słoneczny dzień odbieramy światło o dłuższej a w pochmurny o krótszej fali.

KOLORY ZDROWIA:

Fioletowy - uspokaja, odpręża, koi ból. Przydatny w leczeniu nerwic i terapiach odwykowych.

Niebieski - wspomaga koncentrację, uspokaja, łagodzi stany zapalne.

Zielony - odpręża przywraca równowagę i uspokaja. Wspomaga leczenie przeziębień, grypy, kataru, bóle migrenowe i choroby serca.

Żółty - delikatnie pobudza i ożywia, przywraca dobry nastrój. Jest wykorzystywany w terapii chorób przewodu pokarmowego, alergii i dolegliwości związanych z menopauzą.

Pomarańczowy - pobudza i przywraca energię życiową. Przyspiesza trawienie, wspomaga leczenie otyłości, reumatyzmu, likwiduje skurcze mięśni.

Czerwony - poprawia sprawność umysłu, wzmacnia odporność organizmu. Wspomaga leczenie infekcji dróg oddechowych, reumatyzmu.

RODZAJE FAL

Promieniowanie świetlne używane w fitoterapii dzieli się na cztery rodzaje:

Światło białe - obejmuje fale widzialne, jego zadaniem jest regulowanie zegarem biologicznym. Niedobór prowadzi do licznych schorzeń:

SAD - zespół depresji zimowej,

Zaburzenia snu spowodowane szybkim przekraczanie stref czasowych podczas podróży samolotami,

Zaburzenia snu związane z zespołem chronicznego wyczerpania,

Zaburzenia na skutek pracy zmianowej,

Zespół napięcia przedmiesiączkowego,

Bóle głowy.

Światło nadfioletowe - stosowane m.in. w solarium, działa w trzech zakresach: A, B, C. Typ A i B wpływa pobudzająco na układ odpornościowy organizmu, a efektem jego działania jest opalenizna. Z kolei typ C, który jest odfiltrowany przez warstwę ozonową, wytwarza się w sposób sztuczny i stosowany jest do dezynfekcji, np. sal operacyjnych.

Światło podczerwone - wykorzystywane jest w zabiegach zwanych diatermią krótkofalową. Działa leczniczo w przypadku chorób zapalnych o przebiegu podostrym lub przewlekłym, przy niedostatecznym ukrwieniu tkanek, w zaburzeniach wydzielania dokrewnego oraz w ciężkich stanach pourazowych.

Promienie lasera (uporządkowane cząsteczki światła) - wykorzystywane w zabiegach kosmetycznych i leczniczych, tzw. Softlasery (lasery lekkie lub miękkie) używa się do pobudzenia funkcji życiowych komórek - bez naruszenia ich struktury.

LECZENIE

Zabiegi można podjąć w gabinecie medycyny naturalnej, u fizjoterapeuty. Lampą naświetla się oczyszczoną i osuszoną skórę, ustawiając źródło światła w odległości około 30 cm. Jedna sesja światłoterapii jasnym światłem trwa od 0,5 do 1-2 godzin. Sesja dłuższa niż dwie godziny nie wzmaga już efektu terapeutycznego, lecz nie przynosi także szkodliwego wpływu. Wskazane jest, aby stosować sesje pomiędzy godziną 6.00 a 18.00, lecz bardziej efektywna jest światłoterapia w godzinach porannych. Najlepszy skutek fototerapii jasnym światłem odnosi, gdy jest stosowana dwa razy w ciągu dnia - rano oraz wczesnym wieczorem, na kilka godzin przed snem.

Wskazania medyczne do stosowania światłoterapii jasnym światłem:

Depresja sezonowa (inaczej: sezonowe zaburzenie afektywne, sezonowe zaburzenie nastroju, depresja o sezonowym wzorcu przebiegu, choroba afektywna sezonowa, depresja zimowa, depresja jesienno-zimowa),

Depresja niezwiązana z sezonem,

Objawy stresu dnia codziennego,

Stan ogólnego rozbicia i zmęczenia,

Zespół napięcia przedmiesiączkowego,

Przedmiesiączkowe zaburzenie dysforyczne,

Łagodzenie dolegliwości związanych z menopauzą,

Problemy ze snem (m.in. opóźniona faza zasypiania, przyspieszona faza zasypiania), bezsenność,

Zaburzenia zdrowotne, w tym zaburzenia snu powodowane pracą zmianową

Zespół nagłej zmiany strefy czasowej - zespół objawów towarzyszących nagłym zmianom stref czasowych w wyniku długodystansowych rejsów lotniczych,

Bulimia,

Nadpobudliwość, zaburzenia snu, rytmu snu i czuwania u osób z chorobą Alzheimera,

Zespół ADHD (nadpobudliwości psychoruchowej i zaburzenia koncentracji uwagi)

Leczenie nadwagi.

Przeciwwskazania do stosowania światłoterapii jasnym światłem:

leczenie preparatami farmakologicznymi dającymi nadwrażliwość na światło,

schorzenia narządu wzroku tj. jaskra, choroby siatkówki, choroby soczewki (w przypadku innych chorób oczu należy zasięgnąć porady okulisty),

atak migreny,

Należy pamiętać, aby przed podjęciem terapii światłem, skonsultować się ze swoim lekarzem, ponieważ do lekarza należy ostateczna decyzja o sposobie i zakresie stosowanej terapii.

W sprzedaży dostępne są lampy Sollux, które mogą być stosowane w zabiegach, podczas których pacjent leczony jest ciepłem w celu ogrzania o przynajmniej 1 ºC fragmentu skóry objętego zabiegiem. Lampy Sollux są używane w salonach kosmetycznych, zakładach rehabilitacji oraz w lecznictwie sanatoryjnym. Lampa Fotovita poprawia samopoczucie, apetyt, łagodzi zaburzenia snu. Światło tej lampy jest białe, jasne. W ofercie urządzeń do fototerapii znajdują się również: lampa Lumina, w której wykorzystane jest światło podczerwone do leczenia, lampy kwarcowe Sunlamp (przeznaczone do terapii z wykorzystaniem promieniowania UVA i UVB), lampy terapeutyczne statywowe Sunlamp Professional, które umożliwiają wykonanie zabiegu z promieniowaniem IR i UV. Lampy polaryzacyjne oraz lasery biostymulacyjne stosowane są od wielu lat w różnych dziedzinach medycyny. Lampa Bioptron ze Szwajcarii jest pierwszym urządzeniem do fototerapii odtwarzającym prawie pełne spektrum widzialnego i dolną część zakresu podczerwonego promieniowania słonecznego niezawierających promieni UV. Światło spolaryzowane z lampy Bioptron nie opala, jest całkowicie bezpieczne dla oczu, wnika do 4 cm pod skórę. Światło to nie grzeje, tylko w czasie naświetlania temperatura może podnieść się o około 0,5 °C – 1 °C.



J. Ramoss