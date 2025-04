Pomoc dla psychiki

Fototerapia to inaczej leczenie światłem (słonecznym lub sztucznym) różnych schorzeń: m.in. łuszczycy, depresji, lub zespołu sezonowych zaburzeń psychicznych. Fototerapia jest korzystna w przypadku zespołów depresyjnych, m.in. objawów depresji sezonowej (SAD), depresji poporodowej czy też zespołu napięcia przedmiesiączkowego (PMS).

Lecznicze działanie światła może znacznie polepszyć samopoczucie osób starszych. Działanie światła może spowodować złagodzenie lub nawet ustąpienie depresji. Światłem leczy się również zaburzenia snu i rytmu biologicznego.

Jak długo stosować?

Przy właściwej dla pacjenta dawce światła niepożądane objawy chorobowe mogą ustąpić po niecałym tygodniu. Dla niektórych wskazane jest leczenie przez trzy lub cztery tygodnie.

Leczenie światłem jest skuteczne w 60–80%.

Zalety fototerapii

Światłoterapia zazwyczaj nie przynosi skutków ubocznych (poza kilkoma wyjątkami – o tym czytaj dalej w akapicie „Przeciwwskazania”), za to często pomaga zredukować dawki środków przeciwbólowych. Fototerapia jest polecana osobom w każdym wieku, może być stosowana przez kobiety w ciąży i karmiące piersią.

Aplikowanie zabiegu fototerapii może się odbywać zarówno pod kontrolą lekarza czy terapeuty, jak i samodzielnie, w domu, za pomocą odpowiednich lamp.

Lecznicza moc kolorowego światła

Istotne jest to, że lampy są tak skonstruowane, iż za ich pomocą można uzyskać odpowiednie kolory światła, pomocne w różnych dolegliwościach. Warto też wiedzieć jaki kolor pomaga przy konkretnych dolegliwościach. I tak światło:

czerwone - podnosi ukrwienie, wspomaga przemianę materii, łagodzi ból i zmęczenie;

- podnosi ukrwienie, wspomaga przemianę materii, łagodzi ból i zmęczenie; pomarańczowe – pobudza funkcje mięśni – stosowane m. in. przy bólach głowy związanych z napięciem;

– pobudza funkcje mięśni – stosowane m. in. przy bólach głowy związanych z napięciem; żółte – wzmacnia organizm, pobudza układ trawienny, stosowane przy zaburzeniach żołądkowych, depresji;

– wzmacnia organizm, pobudza układ trawienny, stosowane przy zaburzeniach żołądkowych, depresji; niebieskie – działa uspokajająco, uśmierza ból;

– działa uspokajająco, uśmierza ból; fioletowe – pobudza system odpornościowy, obniża gorączkę, zalecane przy stresie i problemach z układem krążenia;

– pobudza system odpornościowy, obniża gorączkę, zalecane przy stresie i problemach z układem krążenia; białe – wzmacnia system immunologiczny, wpływa na zharmonizowanie pracy układu trawiennego, przyspiesza gojenie ran i blizn.

Lampy naświetlające

Urządzenia stosowane w leczeniu światłem to: Helarium, Solarium i Psoriluks, a także lampa Bioptron. Helarium to jedna z lamp UV do naświetlań całej powierzchni ciała. Lampy Bioptron są dostępne w małej i dużej wersji ze statywem, dobrze sprawdzają się w warunkach domowych. Dostępna w sprzedaży jest też polska lampa Solaris.

Na co zwrócić uwagę?

Fototerapia działa tylko wtedy, kiedy stosujemy odpowiednie światło. Lampy halogenowe i kwarcowe nie posiadają właściwości leczniczych.

Gdzie?

Fototerapię oferują zwykle gabinety odnowy biologicznej, a także niektóre przychodnie medycyny naturalnej. Coraz częściej stosują ją również psychiatrzy, dermatolodzy i neurolodzy.

Przeciwwskazania

Niewskazane jest stosowanie leczenia światłem u osób, które zażywają leki powodujące silną reakcję na światło. Poza tym w przypadku wystąpienia jakichkolwiek niepokojących skutków ubocznych, trzeba się skonsultować z lekarzem.

Trzeba też pamiętać o tym, że nieuzasadnione naświetlania nie poprawiają samopoczucia, a mogą wywołać jedynie bóle głowy i oczu.

Ile to może kosztować?

Jedna sesja fototerapii jasnym światłem trwa od 0,5 do 1–2 godzin i kosztuje od 8 do kilkudziesięciu złotych. Ceny urządzeń do światłoterapii wahają się średnio od 450 złotych do 3000 złotych.