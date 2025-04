Gdy dziecko moczy się w ciągu dnia...

Twoja pociecha od dłuższego czasu z łatwością korzysta z ubikacji. Cała rodzina jest zadowolona z faktu, iż trening toaletowy przebiegł pomyślnie. Jednak powinnaś wiedzieć, że mimo iż do tej pory twoje dziecko ani razu nie pobrudziło majteczek, taka sytuacja może się zdarzyć. Wielu trzy i czterolatkom zdarzają się tzw. „wpadki”. Życie przedszkolaka to ogrom pasjonujących zajęć (jazda na rowerku, malowanie, układanie klocków itd.). Te zajęcia czasami są tak interesujące, że dziecko zapomina o potrzebach fizjologicznych. To najczęstsza przyczyna „wpadek”. Poznaj pozostałe przyczyny moczenia się u trzy i czterolatków. Dowiedz się co robić gdy twojemu dziecku zdarzy się taka sytuacja.

Wypadki przy oddawaniu moczu - przyczyny

Regres może nastąpić z powodu stresu wynikającego ze zmian np. rozkładu dnia, lub ważnego wydarzenia np. rozpoczęcie zajęć przedszkolnych, przeprowadzki itd.

Czasem przyczyną „wpadek” jest zakażenie układu moczowego, zapalenie sromu i pochwy, zaparcia oraz cukrzyca.

„Wpadki”- co robić?

Jeśli moczenie się u dziecka nie ustaje, skontaktuj się z pediatrą. Do niepokojących objawów towarzyszących „wpadkom” zalicza się:

mętny lub różowawy mocz,

małe mikcje,

częste oddawanie moczu,

bóle brzucha,

ból podczas oddawania moczu,

gorączka,

wymioty.

Częste „wpadki” mogą występować u dzieci z niezdiagnozowaną cukrzycą. W chorobie wzrasta poziom cukru we krwi. Jego nadwyżka jest wydalana z moczem. Dziecko odczuwa większe pragnienie i częściej odczuwa potrzebę oddawania moczu. Gdy zauważysz, że dziecko często sika, częściej prosi cię o picie a dodatkowo zdarza mu się moczyć łóżko w nocy, również skonsultuj się z lekarzem.

Jeśli u dziecka występują zaparcia musisz się liczyć z tym, że dziecko może stracić rozeznanie, kiedy chce mu się kupę a nawet sikać. Efekt końcowy będzie taki, że dziecko będzie się moczyć.

Aby zapobiec zaparciom i jego skutkom:

podawaj dziecku odpowiednia ilość płynów,

wprowadź do jego diety świeże owoce, warzywa i suszone owoce,

zachęcaj dziecko do jedzenia płatków owsianych i ograniczenia słodyczy,

zachęcaj dziecko by nie powstrzymywało kupy.

Jeśli przyczyną „wpadek” nie jest problem medyczny spróbuj:

Zachować spokój

Dziecko korzystanie z toalety kojarzy z pochwałą rodziców i nie tylko, dlatego jeśli „mu się nie uda” może czuć się winne. Nie reaguj rozdrażnieniem bo wzmocnisz to uczucie. Postaraj się to potraktować lekko i dodać dziecku otuchy. Rozmawiaj i tłumacz, że tak czasami może się zdarzyć. Zawsze przyjmij pomoc dziecka w przebraniu ubranka czy sprzątaniu.

Ograniczyć stresujące sytuacje

Wiele czasu i uwagi poświęcaj dziecku.

Nie wypowiadać upokarzających myśli

Nawet w trudnych momentach nie zapominaj o tym, że jesteś osobą dorosłą i obowiązuje cię spokój i cierpliwość. Nie wyzywaj dziecka i nie porównuj go z innymi dziećmi, a zwłaszcza młodszymi. W przeciwnym razie nie zachęcisz dziecka do dorosłych zachowań takim jakim jest korzystanie z toalety.

Cieszyć się z sukcesów

Podziwiaj wszystkie osiągnięcia dziecka, nie tylko te toaletowe. Umacniaj w dziecku wiarę w siebie.

Kontrolować ilość i rodzaj wypijanych przez dziecko płynów

Zadbaj o to by dziecko piło odpowiednią ilość płynów. Jeśli ograniczysz płyny możesz doprowadzić do odwodnienia organizmu. Zatem odpowiednia ilość płynu jest niezbędna jednak jego nadmiar już nie. Szczególną uwagę zwróć na ilość wypijanych soków z owoców cytrusowych, ponieważ mogą podrażniać układ moczowy.

Unikać pachnących mydeł, płynów do kąpieli oraz olejków, które to bowiem mogą wywołać podrażnienie dróg moczowych u dzieci.

Przyjąć zasadę „Przed wyjściem z domu, wszyscy załatwiają naturalne potrzeby”. Jeśli zasada będzie dotyczyć każdego domownika dziecko łatwiej ją zaakceptuje. Rzadziej zdarzy się sytuacja kiedy to po opuszczeniu domu rozpoczynają się intensywne poszukiwania toalety miejskiej.

