Gdy zęby stają się wrażliwe...

Centralną część zęba tzn. miazgę ochrania zębina. Jeśli dojdzie do odsłonięcia zębiny rozwija się nadwrażliwość zębów. Zwykle gdy boli ząb nie jesteśmy w stanie obyć się bez konsultacji stomatologicznej. Jednak gdy nasze zęby są nadwrażliwe czasami możemy poradzić sobie sami. Czy wiesz co może być przyczyną nadwrażliwości zębów? Dowiedz się jak zapobiegać nadwrażliwości zębów. Poznaj domowy sposób na poskromienie wrażliwych zębów na wypadek gdyby nie udało ci się zapobiec nadwrażliwości zębów.

Przyczyną nadwrażliwości zębów może być obgryzanie paznokci, ołówków oraz innych przedmiotów. Częste wymioty np. u kobiet ciężarnych lub chorujących na bulimię, mogą doprowadzić do uszkodzenia szkliwa przez sok żołądkowy. Niestety konsekwencją tego jest to, że żeby stają się nadwrażliwe na dotyk.

Nadwrażliwość zębów zagraża osobom, które stosują pastę o wysokiej ścieralności lub szczotkują zęby w nieprawidłowy sposób używając do tego celu zbyt twardej szczoteczki.

Osoby, które często piją kwaśne soki lub jedzą owoce cytrusowe mogą po pewnym czasie odczuć problem nadwrażliwości zębów na „własnej skórze” a raczej zębach. Bowiem smaki kwaśny i słodki wywołują chemiczne uszkodzenie szkliwa.

Dodatkowymi czynnikami, które mogą prowadzić do nadwrażliwości zębów to palenie tytoniu oraz brak witamin i minerałów.

Wady zgryzu to kolejny czynnik, który może mieć związek z nadwrażliwością zębów.

Zapobiegaj!

Myj zęby minimum dwa razy dziennie. Najlepiej jeśli myjesz je po każdym posiłku. Pamiętaj o tym by nie stosować ruchów poziomych. One są po prostu zakazane gdyż uszkadzają dziąsła.

Stosuj odpowiednią szczoteczkę. Wybieraj te niezbyt twarde.

Odczekaj godzinę zanim umyjesz zęby po zjedzeniu cytrusów lub po wypiciu napoju gazowanego.

Zachowaj ostrożność stosując płyn lub pastę wybielającą. Niektóre z nich mogą działać zbyt silnie osłabiając szkliwo, a stąd już bardzo blisko do nadwrażliwości zębów.

Aby usunąć resztki pokarmu używaj nici dentystycznej.

Możesz stosować płyn z aminofluorkiem, który sprawi, że ryzyko nadwrażliwości zębów będzie mniejsze.

Domowy sposób na nadwrażliwe zęby

Wykorzystaj szałwię!

Jest to środek ściągający i odkażający stosowany w stanach zapalnych błony śluzowej jamy ustnej i gardła. Napar przygotowany z liści szałwii stosuj do płukania jamy ustnej.

Aby go przygotować 2 łyżki liści szałwii zalej 0,5 szklanki wrzącej wody. Następnie odstaw na 15 minut pod przykryciem. Poczekaj aż napar ostygnie i płucz jamę ustną.

Wykorzystując szałwię musisz cierpliwie czekać na efekty. Oznacza to, że może upłynąć nawet 4-5 tygodni aż zauważysz poprawę.

Wykorzystaj pastę i płyn Elmex, który chroni szyjki zębowe przed próchnicą oraz przed nadwrażliwością.

Jeśli nie odczuwasz poprawy skorzystaj z porady stomatologa, który może:

