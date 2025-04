Oczyść swoje wnętrze



Głodówka to najstarsza metoda lecznicza. Niektórzy mówią, że najprostsza, ale to zależy od zdecydowania i silnej woli osoby chcącej się poddać takiej metodzie. Z założenia głodówka ma na celu usunięcie z organizmu tego, co chore i szkodliwe przy jednoczesnym wzmocnieniu tego, co zdrowe. Takie leczenie odbywa się na zasadzie oczyszczenia organizmu z: toksyn, soli, używek, niewłaściwych diet, stresu, braku ruchu i zażywania przeróżnych leków. Ten głodowy „reset” leczy, odmładza i przedłuża życie.

Głodówka trwa przez określony czas i wówczas zapominamy o wszelkich pokarmach. Przyjmujemy tylko płyny. Nasz organizm z początku spala nagromadzone zapasy glikogenu w wątrobie. Później przychodzi pora na tłuszcze oraz białka. Rozpoczyna się synteza glukozy na drodze glukoneogenezy, w której wykorzystuje się zgromadzone aminokwasy.

Dobrze się przygotuj



Wyróżniamy kilka rodzajów głodówek.

Zupełne – pijemy tylko wodę.

– pijemy tylko wodę. Niezupełne – przyjmujemy napoje ziołowe, soki warzywne i owocowe.

Czas głodówki może trwać od 1 do 7–10 dni lub dłużej. Warto jednak wiedzieć, że aby rozpocząć tego typu oczyszczanie, należy najpierw dobrze się do niego przygotować. Dwa tygodnie przed głodówką:

odstaw pokarmy mięsne i słodycze;

spożywaj duże ilości warzyw i owoców.

Dzięki temu organizm przyzwyczai się do działania przy mniejszych ilościach pożywienia.

Jak wytrwać?



Pokarm dodaje energii, jego brak może powodować chwilowe osłabnięcie, zły nastrój, brzydki zapach z ust, ochłodzenie organizmu. Oto kilka pomysłów, aby wytrwać w postanowieniu, nie oszaleć i nie zemdleć.

Słabo mi – zjedz 1–2 łyżeczek miodu lub wypij herbatę z cukrem. Głowa mnie boli – wyjdź na świeże powietrze, spaceruj pokonując dziennie nawet 5–10 km. Co tak brzydko pachnie? – Nieprzyjemny zapach z ust zwalczaj częstym myciem zębów i języka, najlepiej przed piciem wody. Zimno – noś cieplejsze ubrania i bieliznę. A może jednak kawałek… – na czas głodówki lodówce mówimy stanowcze „Nie”. Najlepiej dalekim łukiem omijać kuchnię.

Stres również nie służy wytrwaniu w postanowieniu głodowania. Z pewnością nie raz zajadaliśmy smutki, żale i zdenerwowanie, ale teraz pora o tym zapomnieć. Najlepiej unikać sytuacji, które mogą Nas zdenerwować lub przyjmować je z większym opanowaniem.

Ważne również, aby podczas głodówki mierzyć tętno, notować wagę ciała i temperaturę.

Głodówka powinna być stosowana pod bacznym okiem lekarza i przez osoby zdrowe. Wszelkie niepokojące objawy powinny być od razu konsultowane ze specjalistą.

Koniec?



Kiedy odliczamy już dni do zakończenia głodówki, warto zdawać sobie sprawę, że to, co było nie powinno powrócić. Złe nawyki żywieniowe, które towarzyszyły Nam przed kuracją, nie są wskazane po jej zakończeniu. Oczyszczony organizm ma nową siłę i energię. Moc, której nie powinniśmy zmarnować. Zmniejszony żołądek nie potrzebuje wielkiej ilości pokarmu, ale tylko od Nas zależy, czy tak pozostanie.

Stopniowe przyzwyczajanie do jedzenia powinno trwać tyle, ile okres głodowania. W pierwszym okresie po zakończeniu kuracji zaleca się przejście na dietę lekkostrawną (roślinno-mleczną). Stanowczo odradza się palenia papierosów i picia alkoholu.

A co na to medycyna?



Według lekarzy głodówka nie jest dobrym rozwiązaniem i w niektórych przypadkach może prowadzić do pogorszenia stanu zdrowia.

Brak spożywania pokarmów może prowadzić do:

