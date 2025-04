W medycynie naturalnej spośród wszystkich gatunków wierzb występujących w Polsce wykorzystuje się dwa: wierzbę białą, popularnie nazywaną płaczącą, oraz wierzbę purpurową.

Reklama

Historia wykorzystywania kory wierzby w medycynie naturalnej sięga czasów najstarszego na świecie państwa - Sumeru. To jeden z najstarszych, a jednocześnie najskuteczniejszych środków przeciwgorączkowych i przeciwzapalnych, wliczając w to środki stosowane obecnie! Dzięki swojej skuteczności wyciągi z kory wierzby plasują się w czołówce środków do walki z gorączką, między syntetycznymi salicylanami a innymi wytworzonymi w sposób sztuczny lekami.

Reklama

Kora wierzby wykorzystywana jest w medycynie chętnie i często, nie odkryto jeszcze środka przeciwgorączkowego o równie niskiej toksyczności. Preparaty zawierające wyciągi z kory wierzby są powszechne wśród preparatów ziołowych stosowanych w walce z gośccem, reumatyzmem oraz gorączką.