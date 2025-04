Spis treści:

Ból zębów może mieć różne przyczyny:

Prawie zawsze ból zęba wymaga wizyty u stomatologa. Lepiej z nią nie zwlekać, ponieważ nieleczone infekcje zębów mogą rozprzestrzenić się na inne miejsca organizmu i powodować groźne powikłania, np. zapalenie mięśnia sercowego.

Aby poradzić sobie z bólem zęba i zahamować zakażenie, zanim trafimy na fotel dentystyczny, możemy sięgnąć po naturalne środki, które mamy w domu. Jednym z najbardziej polecanych są goździki. Nawet w przypadku zęba z dziurą. Goździki jednak nie są sposobem na wyleczenie próchnicy czy innych problemów z zębami.

Goździki, czyli ususzone pąki goździkowca korzennego (łac. Syzygium aromaticum), to ceniona przyprawa, która jest też od stuleci używana w medycynie naturalnej. Goździki, a szczególnie olejek goździkowy, jest środkiem stosowanym w nagłych przypadkach bólu zębów. Właściwości lecznicze goździków to w dużej mierze zasługa głównego składnika aktywnego przyprawy – eugenolu – bezbarwnej, oleistej substancji nadającej roślinie charakterystyczny zapach. Eugenol jest głównym składnikiem olejku goździkowego.

Goździki są pomocne przy bólu zębów, ponieważ mają działanie:

Eugenol jest stosowany powszechnie w stomatologii. Wykorzystuje się go do produkcji cementu dentystycznego oraz do odkażania kanałów zębowych.

Na ból zęba można wykorzystać goździki w różnych postaciach i w połączeniu z innymi środkami, które również mają podobne właściwości.

Aby złagodzić ból zęba, umieść kilka całych goździków w ustach, poczekaj aż trochę zmiękną pod wpływem śliny i rozgryź je niebolącymi zębami. Przesuń goździki w miejsce bolącego zęba i trzymaj ok. 30 minut. Goździki w trakcie rozgryzania uwolnią olejki o działaniu przeciwbólowym i antyseptycznym. Zabieg możesz powtórzyć.

Zmiel goździki na proszek, następnie wymieszaj z łyżeczką wody lub oleju. W miksturze zmocz wacik i przyłóż go do bolącego zęba na 30 minut. Po tym czasie usuń wacik i wypłucz usta ciepłą wodą.

Olejek goździkowy odgrywa ważną rolę w ziołolecznictwie jako środek przeciwbólowy. Stosowany w przypadku bólu zębów likwiduje bakterie odpowiedzialne za infekcje w jamie ustnej, zmniejsza stan zapalny, dezynfekuje i uśmierza ból.

Zmieszaj kilka kropli olejku goździkowego z niewielką ilością oliwy, zanurz małą watkę w mieszance i umieść w bolącym zębie, unikając kontaktu z dziąsłami. Działanie przeciwbólowe pojawia się po kilku minutach.

Olejek goździkowy jest bezpieczny, ale może podrażniać skórę i błony śluzowe, dlatego należy go stosować ostrożnie.

Napar z goździków

Aby zwiększyć działanie goździków, dodaj do nich pieprz cayenne. Zawarta w nim kapsaicyna również ma właściwości przeciwbólowe i przeciwzapalne. Wymieszaj ze sobą zmiażdżone goździki i zbliżoną ilość pieprzu, dodaj nieco wody, aby powstała pasta. Taką mieszankę należy nałożyć na wacik i położyć na bolący ząb, uważając, żeby środek nie dotykał dziąseł, ponieważ może je podrażniać. Mieszanka goździków i pieprzu cayenne może powodować początkowo pieczenie. Jest ono normalne i powinno szybko minąć.

Cynamon także zawiera niewielkie ilości eugenolu, ma właściwości przeciwbakteryjne i przeciwzapalne. Możesz wymieszać nieco tej aromatycznej przyprawy ze zmielonymi goździkami, dodać łyżeczkę oliwy i wymieszać, a następnie zamoczony w miksturze wacik przyłożyć na 30 minut do bolącego zęba. Po tym czasie wypłucz usta ciepłą wodą z solą.

Aby uśmierzyć ból zęba, możesz też zrobić pastę ze zmiażdżonych goździków i startego imbiru (działa przeciwdrobnoustrojowo, przeciwbólowo i przeciwzapalnie). Wystarczy nanieść miksturę z tych wyjątkowych roślin na wacik i przyłożyć do bolącego zęba, omijając dziąsła.

Faktyczne zatrucie zęba w domu nie jest możliwe, ponieważ taki zabieg jest wykonywany przez stomatologa z użyciem specjalnych środków chemicznych. Można jednak zabezpieczyć ząb do czasu wizyty u dentysty. Aby "zatruć" zęba w domu przy pomocy goździków, wpuść do bolącego zęba kroplę olejku goździkowego. Ten naturalny środek skutecznie łagodzi ból oraz zadziała antyseptycznie. Może być zastosowany do czasu wizyty u stomatologa i nie jest rozwiązaniem długoterminowym. Nie należy podawać olejku goździkowego dzieciom.

Zatrucie zęba to procedura dentystyczna wykonywana w przypadku stanu zapalnego i silnego bólu, kiedy potrzebna jest szybka pomoc, a właściwe leczenie musi poczekać. Dzięki temu można ochronić ząb przed koniecznością jego usunięcia.

Stosowanie goździków na ból zębów jest bezpieczne i nie powinno wywołać żadnych dolegliwości. Spożywanie goździków może powodować rozrzedzenie krwi i zwiększać ryzyko krwawień. Istnieje też zagrożenie uszkodzenia wątroby. Literatura medyczna opisuje przypadki poważnych zatruć olejkiem goździkowym (w ilościach 5-30 ml olejku przyjętego doustnie). Stosowane miejscowo goździki, a szczególnie ich olejek, mogą powodować podrażnienia.

