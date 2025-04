Goździki są powszechnie stosowane w kuchni jako przyprawa dodawana do grzańca, deserów czy herbaty. Jednak goździki to nie tylko niepowtarzalny korzenny aromat i smak, lecz również wiele właściwości zdrowotnych. Od wieków ceni się je również za korzystne działanie dla zdrowia. Można je stosować m.in. na ból zęba, głowy, obniżenie ciśnienia krwi czy przeciwpasożytniczo.

Spis treści:

Goździki to suszone pąki kwiatowe goździkowca wonnego, który powszechnie rośnie w Azji i Afryce. Mają słodko-pikantny smak oraz korzenny aromat, który zawdzięczają zawartemu w nich olejkowi eterycznemu o nazwie eugenol, który ma działanie odkażające i przeciwbólowe. Oprócz niego, goździki zawierają również wiele innych składników, które korzystnie działają na zdrowie.

Wartości odżywcze goździków:

witamina C, B6, A, E, K,

wapń,

żelazo,

magnez,

fosfor,

potas,

sód,

cynk,

niacyna.

Działanie goździków:

przeciwbakteryjne i przeciwwirusowe,

przeciwbólowe,

przeciwgrzybicze,

przeciwpasożytnicze,

obniżające ciśnienie krwi.

Goździki można stosować w trzech formach: w całości, mielone lub po postacią olejku eterycznego. Najlepiej kupować całe goździki, wówczas zachowują one najwięcej dobroczynnych właściwości. Można je żuć np. przy bólu zęba czy nieświeżym oddechu. Można je również samodzielnie zmielić w młynku do kawy do uzyskania jednolitego proszku.

Goździki mielone można wykorzystać jako dodatek do napojów lub przygotować z nich pastę do smarowania.

Olejek goździkowy to olejek eteryczny o bardzo silnym działaniu. Należy go stosować wyłącznie w postaci rozcieńczonej w połączeniu z olejem roślinnym (np. rzepakowym, oliwą z oliwek).

Goździki to jeden z najlepszych domowych sposobów na ból zęba. Niwelują ból i pomogą pozbyć się stanu zapalnego. Można je stosować je stosować na dwa sposoby: pierwszy z nich to żucie całych goździków lub przykładanie ich do bolącego miejsca.

Druga metoda to okład z olejku goździkowego. Rozcieńczonym olejkiem należy nasączyć patyczek kosmetyczny, a następnie przyłożyć go do chorego zęba.

Goździki sprawdzą się również w przypadku innych dolegliwości jamy ustnej. Żute zamiast gumy, doskonale odświeżają oddech. To również sprawdzony domowy sposób na afty, zarówno u dorosłych, jak i u dzieci.

W przypadku migreny zaleca się stosowanie olejku. To dobry domowy sposób na ból głowy. Olejkiem można natrzeć skronie olejkiem goździkowym, jak również zastosować aromaterapię. Wystarczy wlać kilka kropel do kominka zapachowego lub ciepłej kąpieli, a zawarty w goździkach eugenol, zadziała przeciwbólowo.

Goździki to jeden ze sprawdzonych domowych sposobów na przeziębienie. Nie tylko doskonale rozgrzeją, ale również zwalczą bakterie i wirusy, odpowiedzialne za wywołanie infekcji. W przypadku przeziębienia najlepiej sięgnąć po całe goździki, które można dodać do herbaty lub naparu z imbiru.

Goździki wykazują również działanie wspomagające trawienie, pobudzające produkcję soków trawiennych, przyspieszające przemianę materii. Są zalecane przy m.in. przy wzdęciach i zgadze. Warto je dodawać do ciężkostrawnych potraw np. bigosu.

Można również przygotować napar z goździków, który pomoże na dolegliwości trawienne. Wystarczy zalać kilka goździków wrzątkiem, odstawić do zaprzenia i przecedzić. Następnie pić ciepły napar małym łykami.

Goździki to również jeden z domowych sposobów na wysoki cholesterol LDL, czyli tzw. zły. Oczywiście nie zastąpi leków zapisanych przez lekarza, lecz warto, żeby potrawy z goździkami pojawiły się w diecie osób, które zmagają się z tym problemem.

Goździki można stosować również w przypadku grzybicy. To jedna z domowych metod leczenia grzybicy stóp. Miejsca ze zmianami grzybicznymi należy smarować olejkiem goździkowym. Należy pamiętać, że olejek powinien być rozcieńczony innym olejem np. rzepakowym. Pomocne mogą być również kąpiele z dodatkiem kilku kropli olejku.

W przypadku objawów kandydozy, czyli drożdżycy, pomocne bywa picie naparu z goździków.

Goździki mają swoje zastosowanie również w przypadku zakażeń pasożytami. Aby zwalczyć pasożyty, warto pić mieszankę goździków i siemienia lnianego. Do przygotowania porcji stosuje się 10 g całych goździków i 100 g ziaren siemienia lnianego. Oba składniki należy zmielić. Przez 3 dni z rzędu należy spożywać miksturę przygotowaną z 2 łyżek mieszanki zalanych szklanką ciepłej wody. Następnie należy zrobić 3 dni przerwy i wznowić kurację.

Goździki mogą uczulać, więc alergicy powinni stosować je z dużą ostrożnością. Przed zastosowaniem należy wykonać próbę uczuleniową, podać goździki w małej dawce.

Uważać powinny również kobiety w ciąży, a także osoby z nadciśnieniem oraz problemami z krzepliwością krwi. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, warto skonsultować się z lekarzem.

