Owoc gravioli zwany także flaszowcem zawiera acetogeniny, które wykazują właściwości hamujące wzrost komórek rakowych. Czy graviola jest lepsza od chemioterapii? Zobaczcie!



Jak wygląda graviola?

Graviola czyli flaszowiec to zielone drzewko dochodzące do 5-6 m, które rośnie w klimacie tropikalnym. Ma charakterystyczne zielone, kolczaste owoce o słodko-kwaśnym smaku i liście w kształcie serca.

Na co pomaga graviola?

Roślina ta jest od wieków używana w medycynie ludowej jako naturalny środek na wiele dolegliwości. Wykazuje właściwości antybakteryjne, przeciwgrzybiczne, obniża ciśnienie tętnicze, łagodzi stres, stosowana jest przy cukrzycy, reumatyzmie, astmie, gorączce, jako środek uspokajający. Lecznicze działanie wykazują nie tylko owoce, ale i liście, nasiona oraz kora.

Działanie antynowotworowe gravioli

Owoce gravioli to bogate źródło węglowodanów, zwłaszcza cukrów prostych (glukozy, fruktozy), zawierają witaminę C, potas, magnez, fosfor i żelazo. W liściach flaszowca występują unikalne związki tzw. acetogeniny annonaceowe, które wykazują działanie przeciwnowotworowe na pewne grupy komórek rakowych i to już przy stosunkowo niskich dawkach. Pierwsze badania przeprowadzono już w latach 70-tych XX wieku w Stanach Zjednoczonych. National Cancer Institute potwierdził, że w roślinie występują acetogeniny, które hamują wzrost komórek rakowych m.in. w przypadku nowotworów piersi, prostaty, trzustki, płuc, chłoniaka. Związki te działają na 12 typów nowotworów i to w dodatku uszkadzając tylko komórki rakowe bez skutków ubocznych dla tkanek zdrowych, w przeciwieństwie do powszechnie stosowanej chemioterapii, która wywołuje szereg skutków ubocznych także na komórkach zdrowych. Dodatkowo badania prowadzone na Purdue University w Indianie wykazały, że acetogeniny mają działanie antynowotworowe silniejsze niż powszechnie stosowane leki w przypadku raka piersi opornego na ich działanie. Czemu zatem tak mało słyszymy o tej roślinie? Niektórzy twierdzą, że to spisek wielkich koncernów, które nie mogą uzyskać podobnego efektu w syntetyczny sposób? Niektóre źródła podają, że roślina jest 10 000 razy skuteczniejsza od chemioterapii. Czy rzeczywiście?

Jak stosować graviolę?

Zdrowotne właściwości potwierdza wielu niezależnych naukowców. Z pewnością acetogeniny zawarte we flaszowcu wzbudzają coraz szersze zainteresowanie i wymagają szczegółowych badań. Testy in vitro (wykonane w probówce) dają nadzieję na nowe skuteczne lekarstwo. Owszem wiele leczniczych właściwości już potwierdzono. Jednak my nie zachęcamy do stosowania tylko i wyłącznie naturalnych, alternatywnych terapii np. w postaci codziennie pitego soku z gravioli lub suplementacji. Bo o ile soki, nektary, napary na pewno zdrowiu nie zaszkodzą, o tyle warto wesprzeć je wizytą u lekarza i leczeniem onkologicznym. I czekać na oficjalne wyniki badań in vivo, bo nie zawsze to co skuteczne w probówce, działa równie efektywnie w żywym organizmie.

