Grypa jelitowa = objawy odwodnienia, przepisy na domowe elektrolity

Aż do końca marca mamy szczyt infekcji rotawirusowych. Ale grypy żołądkowej można się nabawić niezależnie od pory roku. Towarzyszące jej wymioty czy biegunka potrafią szybko doprowadzić do odwodnienia organizmu. Jak do tego nie dopuścić? Trzeba uzupełnić poziom elektrolitów. Mamy na nie dobre przepisy. Sprawdź!