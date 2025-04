Nigdy zamiast!

Ten artykuł ma charakter poglądowy i należy traktować go wyłącznie jako ciekawostkę – redakcja w żadnym wypadku nie zachęca do stosowania grzybka tybetańskiego zamiast leczenia konwencjonalnego. Pamiętaj, że medycyna alternatywna nie powinna nigdy zastępować medycyny konwencjonalnej, a chory powinien poinformować lekarza prowadzącego o innych terapiach, w tym z zakresu medycyny naturalnej, którym zamierza się poddać.

Skąd grzybek tybetański w Polsce?

Grzybek tybetański został przywieziony do Polski najprawdopodobniej przez profesora Politechniki w Gliwicach, który podczas pięcioletniego pobytu w Indiach zachorował na raka wątroby. Zajął się nim wtedy tybetański mnich, który podawał mu do picia mleko, w którym wcześniej moczył ów grzybek. Gdy profesor wyzdrowiał i chciał wrócić do domu, postanowił przywieźć eliksir do kraju.

Jak prawidłowo przygotować eliksir z grzybka tybetańskiego?

Mieszanina powinna zostać przygotowana w proporcji 1 łyżeczka grzybka na 150 mililitrów mleka. Należy wsypać odpowiednia ilość grzybka do naczynia (plastikowego lub szklanego – absolutnie nie można używać metalowych naczyń, by grzybek nie stracił swych właściwości) i zalać go mlekiem (niegotowanym). Tak przygotowaną mieszankę należy odstawić na 24 godziny. Naczynie należy przykryć gazą. Nie można natomiast zakręcać go szczelnie.

Po upływie doby należy przecedzić powstały jogurt przez sitko i dokładnie opłukać grzybek pod bieżącą wodą, do tej pory, aż woda stanie się całkowicie czysta. Następnie trzeba grzybek ponownie umieścić w mleku. Cały proces powinien odbywać się w temperaturze pokojowej, czyli ok. 18-20°C.

Bardzo ważne jest dokładne płukanie grzybka, ponieważ jeżeli po 24 godzinach nie wypłucze się go, straci on swoje właściwości, a po pewnym czasie zniknie.

Prawidłowo pielęgnowany grzybek po 17 dniach powinien podwoić swoją objętość.

Jak powinna wyglądać kuracja grzybkiem tybetańskim?

Przygotowany według wyżej podanego przepisu „eliksir” należy pić przez 20 kolejnych dni. Napój zawsze pije się przed snem. Jeżeli istnieje potrzeba powtórzenia cyklu, należy najpierw zrobić dziesięciodniową przerwę i od nowa rozpocząć dwudziestodniową kurację. Przerwa jest konieczna, by organizm nie uodpornił się na działanie grzybka. Powtarzanie kuracji może trwać nawet kilka lat.

Właściwości lecznicze grzybka tybetańskiego

Grzybek tybetański posiada – według jego zwolenników – wiele właściwości leczniczych. Do najczęściej wymienianych należą:

zapobieganie zaparciom,

regulacja przemiany materii,

leczenie chorób przewodu pokarmowego (np. wrzodów żołądka i dwunastnicy),

leczenie chorób serca i naczyń wieńcowych (np. zawału, rozkładanie złego cholesterolu),

wytwarzanie naturalnych antybiotyków,

leczenie stanów zapalnych,

łagodzenie skutków wywołanych przez stres,

walka ze zmęczeniem i wyczerpaniem organizmu,

leczenie chorób wątroby, trzustki i śledziony,

rozpuszczanie kamieni żółciowych,

regulacja ciśnienia krwi,

leczenie chorób układu moczowego,

hamowanie rozwoju komórek rakowych,

opóźnianie procesu starzenia się komórek,

pomoc w walce z bezsennością,

stosowany zewnętrznie – łagodzi oparzenia słoneczne.

