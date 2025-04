Układ oddechowy a haloterapia

Układ oddechowy jest jednym z najważniejszych w naszym organizmie. Odpowiada za wymianę gazową. Pobiera z powietrza tlen, aby krew mogła przetransportować go do każdej komórki w organizmie. W procesie oddychania do naszego organizmu dostają się substancje znajdujące się w powietrzu. Mogą to być pyły, zarodniki grzybów, szkodliwe gazy, lecz także leki oraz związki bogate w witaminy i minerały. Haloterapia opiera się na tej właściwości układu oddechowego i dzięki inhalacjom dostarcza do naszego organizmu powietrze bogate w lecznicze związki soli.

Haloterapia – jak działa?

Haloterapia pochodzi od greckiego słowa halos, czyli sól. W 1843 roku, polski doktor Feliks Boczkowski jako pierwszy na świecie potwierdził pozytywny wpływ soli na zdrowie, a tym samym dowiódł skuteczności haloterapii.

Istotą inhalacji w haloterapii jest oddychanie powietrzem bogatym w aerozol solny. W zależności od stopnia rozdrobnienia dociera on do różnych partii układu oddechowego i stymuluje naturalne reakcje obronne organizmu. W gardle, krtani i nosogardzieli deponują się cząsteczki aerozolu o wielkości większej niż 8 µm, w tchawicy i dużych oskrzelach, cząsteczki o wielkości 5-8 µm. Do oskrzeli i oskrzelików docierają cząsteczki o wymiarach 2-5 µm. Cząsteczki o wielkości poniżej 2 µm docierają do przestrzeni pęcherzykowej płuc.

Czym jest halogenerator?

Atmosferę bogatą w aerozol solny możemy uzyskać tylko i wyłącznie w sposób sztuczny, przy pomocy generatora aerozolu solnego potocznie nazywanego halogeneratorem. Urządzenie rozdrabnia czystą sól na cząstki o wielkości kilku mikronów i wdmuchuje do pomieszczenia haloterapii. Aerozol dostarczany jest w sposób ciągły, ponieważ mikrocząsteczki swoją najwyższą aktywność utrzymują przez około 100 sekund od momentu rozdrobnienia.

Formy haloterapii

W zależności od potrzeb stosowane są różne formy haloterapii. Najczęściej spotykamy się z inhalacjami powietrzem bogatym w aerozol solny. Inną formą haloterapii są ciepłe kąpiele solankowe. Powodują one otwarcie się porów skóry i stymulują proces wymiany jonowej, podczas którego organizm opuszczają produkty przemiany materii, a wchłaniana jest woda z rozpuszczonymi w niej minerałami.

