Reklama



fot. Fotolia

Czy haloterapia to groty solne?

Nazwa „SPA” pochodzi od belgijskiego miasta Spa w prowincji Liège, gdzie liczne ośrodki już w XIV wieku wykonywały zabiegi o charakterze uzdrowiskowym. Leczenie uzdrowiskowe to dział medycyny wykorzystujący naturalne substancje pochodzące ze środowiska naturalnego.

Haloterapia to metoda leczenia uzdrowiskowego, w której stosowana jest naturalna substancja będąca składnikiem ludzkiego organizmu – sól. Jedną z form haloterapii, która stwarza szerokie możliwości zastosowania w różnych obiektach, są inhalacje suchym aerozolem solnym.

Wiele osób, słysząc termin „haloterapia”, automatycznie myśli o popularnych ostatnio grotach solnych. Tymczasem w ostatnich latach w Polsce powstało wiele grot solnych, w których stworzenie mikroklimatu o cechach komory solnej jest niemożliwe.

Ściany wykonane z soli nie są źródłem aerozolu solnego i służą jedynie jako dekoracja. Aerozol solny można wytworzyć tylko w sposób sztuczny, rozdrabniając sól kamienną w generatorze aerozolu solnego.

Obiekty spa i wellness to miejsca przeznaczone dla osób pragnących poprawić swoje zdrowie i samopoczucie. Szeroka oferta zabiegów pozwala na zaspokojenie potrzeb nawet najbardziej wymagających. Czynnikiem ściśle wpływającym na popularność danego obiektu jest skuteczność proponowanych zabiegów. Niestety, w niektórych obiektach SPA do zabiegów fizjoterapeutycznych zaczęto zaliczać zabiegi z pogranicza czarów, co skutkuje utratą wiary społeczeństwa w skuteczność fizjoterapeutycznych metod leczenia.

Zobacz też: Jak ćwiczyć w trakcie haloterapii?

Reklama

Na co pomaga haloterapia?

Haloterapia to metoda o udowodnionej skuteczności klinicznej w stosunku do większości schorzeń układu oddechowego, m.in. alergii, astmy czy schorzeń zatok. Według badań Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego liczba alergików w Polsce wynosi 14 mln. Rośnie także i nadal będzie rosła liczba astmatyków, gdyż alergia nieleczona lub leczona nieprawidłowo prowadzi do rozwoju astmy oskrzelowej.

Astma w znaczny sposób upośledza jakość życia, utrudniając codzienne funkcjonowanie chorego. Dodatkowo leczenie chorych na astmę stanowi duże obciążenie dla budżetu państwa – obliczono, że w 2012 roku koszty absencji chorobowej będącej skutkiem zachorowania na astmę wyniosły ponad 195,5 mln złotych.

Życie w stresie w coraz bardziej zanieczyszczonym środowisku powoduje, że częściej myślimy o zdrowiu. Wzorce promujące zdrową, zadbaną sylwetkę znalazły swoje miejsce w życiu większości z nas. Poszukiwane są obiekty z ofertą poprawiającą stan zdrowia i samopoczucia. Haloterapia w obiekcie SPA czy wellness to znakomity pomysł na wzbogacenie oferty i wyróżnienie na tle konkurencji. Konferencje, wyjazdy integracyjne czy szkoleniowe coraz częściej organizowane są w ośrodkach z profesjonalną ofertą Spa i Welness, co pozwala na efektywne wykorzystanie wolnego czasu.

Zabiegi haloterapii dostępne były do niedawna jedynie w profesjonalnych ośrodkach sanatoryjnych. Postęp technologiczny umożliwił odtworzenie atmosfery XIX-wiecznej Wieliczki praktycznie w każdym pomieszczeniu. Zastosowanie halogeneratora wytwarzającego suchy aerozol solny zapewnia podtrzymanie antybakteryjnej atmosfery.

Zobacz też: Jak kąpiele solankowe wpływają na zdrowie?