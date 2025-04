Uśmiechnij się

Czy potrzebne są badania, aby stwierdzić, że jest coś dobrego w oddziaływaniu słońca?

Wystarczy chyba zobaczyć, z jakim upragnieniem czekamy na nadejście wiosny. Dni coraz dłuższe, ten przypływ energii, gdy jasny blask obmywa nasze zmęczone twarze, zadowolenie, uśmiech... Większy relaks, łatwość w radzeniu sobie ze stresem spowodowane dawką promieni słonecznych…

I to nie koniec zalet. Słońce łagodzi również pewne dolegliwości, zatem dba nie tylko o nasze samopoczucie, ale również i ciało.

Zobacz też: Jak prawidłowo się opalać?

Blask z witaminami

Helioterapia wzmacnia kości. Słońce jest naturalnym kurierem witaminy D dla naszego organizmu. Dzięki niej prawidłowo przyswajamy wapń i fosfor z pożywienia, co jest ważne dla dzieci, gdyż chroni je przed krzywicą. Osoby w starszym wieku zabezpiecza zaś przed osteoporozą.

Witamina D ma również duże znaczenie dla odporności, funkcjonowania układu nerwowego i regeneracji skóry.

Zdrowsza skóra

Z innych zalet helioterapii możemy wymienić jeszcze jej łagodzący wpływ na dolegliwości skórne. Łuszczyca, atopowe zapalenie skóry czy lekki trądzik przy działaniu promieni słonecznych znikają. Niestety jest to zazwyczaj efekt krótkotrwały.

Co więcej niektóre choroby skórne mogą się nasilać przy nadmiernej ekspozycji na słońce.

Pomaga jednak w gojeniu się ran, ropnych wykwitów, zapaleń skóry, jak również zwalcza chorobotwórcze bakterie i grzyby.

Przemiana materii – przyspieszona!

Szybszy metabolizm sprawia, że łatwiej spalamy kalorie i oczyszczamy organizm z toksyn.

Lekkie nagrzanie ciała pomaga w leczeniu bólu reumatycznego. Ciepło niweluje bóle mięśni oraz stawów.

Depresji mówimy „nie”!

Słońce ma również zbawienny wpływ w leczeniu depresji. Promienie słoneczne wspomagają wytwarzanie serotoninę – hormon odpowiadający za nastrój, regulujący apetyt i sen. Wyniki badań w tym wypadku potwierdzają to działanie.

Co najważniejsze z helioterapii możemy korzystać samodzielnie. Potrzebujemy tylko w pogodny dzień wybrać się na spacer bądź wystawić twarz ku słońcu.

I wszystko byłoby piękne, wspaniałe oraz zdrowe, gdyby poza korzyściami, nie było żadnych przeciwwskazań.

Złe oblicze

Słońce ma ogromną moc. Leczy, ale także pali. Długotrwałe przebywanie na słońcu wysusza skórę, przyspiesza powstawanie zmarszczek, nasila objawy niektórych chorób.

Najgroźniejszym jednak niebezpieczeństwem jest czerniak – nowotwór złośliwy. Trudno go wyleczyć.

Skóra broni się przed promieniami słonecznymi wydzielając melaninę, lecz promienie UVA uszkadzają jej DNA. Dodatkowo zmniejsza się odporność skóry, co sprzyja powstawaniu nowotworów.

Zobacz też: Nie przegap nowotworu skóry!

Jak się chronić?

Najlepsza pora na korzystanie z kąpieli słonecznych to czas do godziny 11 rano oraz po 16. Wówczas promieniowanie jest najsłabsze. Należy oczywiście używać kremów z filtrem UVA i UVB, a także chronić oczy okularami przeciwsłonecznymi kupionymi u optyka! Dobra ochrona oczu zabezpieczy wzrok przed uszkodzeniem.

