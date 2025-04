Zaczęło się od promocji…

Ideę porcjowania herbaty i umieszczenia jej w torebkach zapoczątkował Thomas Sullivan – nowojorski importer herbaty.

Pomysł ten narodził się, gdy mężczyzna zapragnął wypromować swój towar i rozsyłał go w formie małych próbek do swoich potencjalnych klientów. Ta "promocja" miała miejsce w 1908 roku.

Reklama

Z czego dawniej wykonywano torebki do herbaty?

Początkowo listki pakowane były do małych jedwabnych woreczków. To rozwiązanie okazało się jednak bardzo kosztowne.

Z biegiem lat jedwab zastąpiono więc gazą, ale nadawała ona naparowi nieprzyjemny posmak. By go wyeliminować, w końcu zdecydowano się na papier, z tym, że i ta opcja nie przyniosła spodziewanych rezultatów. Koneserzy skarżyli się na nieprzyjemny aromat kleju używanego do łączenia brzegów papierowych torebek.

Z pomocą przyszedł niemiecki inżynier Adolf Rambold. Odkrył on, że torebki wykonane z konopi manilskich i włókna termoplastycznego nie nadają żadnego niepożądanego posmaku napojowi. Co więcej, materiał ten można zgrzać i dzięki temu do produkcji torebek nie trzeba używać kleju.

Klasyczny dwukomorowy kształt torebki zaprojektowanej przez Rambolda wykorzystywany jest do dziś.

Zobacz też: Herbaty. Ich rodzaje i właściwości

Wady i zalety herbaty w torebkach

Smakosze uważają, że herbata ekspresowa ma więcej wad niż zalet. Najczulsze podniebienia potrafią bez problemu rozpoznać w jaki sposób parzony był napar. Niektórzy wyczuwają nawet, czy torebka została spięta zszywką.

Podstawową wadą herbat ekspresowych jest to, że listki upchnięte ciasno w torebce nie są w stanie oddać całego aromatu i dobroczynnych składników.

Istnieje także spore ryzyko, że jeśli zdecydujemy się na kupno ekspresowej herbaty, zamiast liści znajdziemy w niej odpad herbaciany.

Zdecydowaną zaletą jest łatwość przygotowania napoju z torebki. Ponadto nie musimy co chwila wypluwać fusów, które dostają się do ust podczas picia herbat liściastych. Kolejną zaletą jest kontrola czasu parzenia.

Parzenie herbaty ekspresowej nie wymaga także użycia imbryka. Jest to więc sposób szybki, praktyczny i wygodny, a co więcej – wymaga minimum zmywania.

Reklama

Kształty torebek

Dziś herbata nie jest już tak luksusowym towarem, jakim była dawniej. Dostępna jest w każdym sklepie, znajdziemy ją w prawie każdym domu. Ma także różne kształty.

Najpopularniejsze są prostokątne woreczki na sznurku – łatwe w użyciu, bo nie wymagają korzystania np. z łyżeczki.

Istnieją także torebki okrągłe, jednak odchodzi się od nich z powodu małej ilości miejsca, którego potrzebują rozwijające się podczas parzenia liście.

Ostatnim krzykiem mody i wielką nowością są tak zwane „torebki piramidki”. Ich kształt pozwala na swobodny przepływ wody, przez co herbata nabiera właściwego aromatu.

Zobacz też: W czym parzyć herbatę?