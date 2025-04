To, że herbata korzystnie wpływa na nasze zdrowie jest związane m.in. z obecnością w niej polifenoli. Są to substancje o silnym działaniu przeciwutleniającym. Wymiatają one z organizmu nadmiar wolnych rodników, które uszkadzają komórki, co w efekcie może prowadzić do powstania i rozwoju wielu chorób. Działanie polifenoli w herbacie jest silniejsze niż innych znanych przeciwutleniaczy – witaminy C i E. Najskuteczniej walczy z wolnymi rodnikami herbata biała i zielona.

Reklama

Wszystkie herbaty, niezależnie od koloru, pochodzą z tej samej rośliny. Różni je tylko proces produkcji. Wiadomo, że im mniej fermentacji, tym napój bardziej korzystny dla zdrowia. Czarna powstaje w wyniku pełnej fermentacji. Czerwona i żółta są półfermentowane. W zielonej i białej liście się tylko suszy.

1. Zdrowa zielona

Zielona herbata ma bardzo dużo najlepiej przyswajalnych polifenoli – katechin. Badania potwierdziły, że pita w dużych ilościach (ok. 10 filiżanek dziennie):

- pomaga zapobiegać chorobom sercowo-naczyniowym;

- łagodzi bóle głowy, także migrenowe;

- zmniejsza skutki radio- i chemioterapii;

- reguluje układ trawienia;

- obniża poziom cholesterolu we krwi;

- pomaga chronić zęby przed próchnicą.

2. Biała-eliksir młodości

Biała herbata zawiera jeszcze więcej polifenoli (47 proc.) niż zielona (20 proc.). Dlatego jej działanie przeciwrodnikowe jest silniejsze. Pomaga chronić się przed rakiem, a także opóźnia procesy starzenia. Zawiera najwięcej kofeiny ze wszystkich herbat. W związku z tym orzeźwia i pobudza.

3. Czerwona Pu-Erh

„Morderca tłuszczu” – tak nazywają ją Amerykanie. Naukowcy z Francji przebadali grupę pacjentów pijących ją regularnie. Okazało się, że 88 proc. osób w ciągu miesiąca schudło 3–8 kg, nie stosując żadnej dodatkowej diety. Do smaku herbaty Pu-Erh trzeba się przyzwyczaić. Nie powinno się jej słodzić. Najlepiej pić 3–5 filiżanek dziennie. Pu-Erh przyspiesza spalanie zbędnego tłuszczu, ale także:

- obniża poziom cholesterolu;

- wspomaga wątrobę;

- działa moczopędnie;

- zmniejsza ryzyko chorób naczyniowych;

- wzmacnia zęby.

Reklama

4. Czarna popularna

Czarna herbata działa słabiej niż biała czy zielona, ale i ona pomaga chronić komórki przed powstaniem patologicznych zmian i zmniejsza ryzyko choroby wieńcowej. Wspomaga też leczenie infekcji żołądkowych i orzeźwia. Może jednak podrażnić żołądek, dlatego nie jest polecana przy nadkwaśności i chorobie wrzodowej.