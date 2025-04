Malwa ma równie cenne właściwości terapeutyczne, co jej kuzyni: prawoślaz lekarski, ślaz dziki i egzotyczny hibiskus. Podpowiadamy, jak wykorzystać ją dla zdrowia!

Herbata z malwy - leczy czy nie?

Wielu farmaceutów uważa, że kwiat malwy to jedynie surowiec „zdobiący” mieszanki ziołowe.

„Taki pogląd jest bardzo krzywdzący dla tej rośliny. Kwiat malwy czarnej jest wciąż mało zbadany pod względem chemicznym i farmakologicznym, stąd takie stanowisko niektórych farmaceutów. – mówi dr n. farm. Jerzy Jambor.

Mimo, iż badania nad malwą nie były liczne, wykazały, że ma ona sporo cennych związków. Przykładowo w wyciągach z kwiatów malwy odkryto silne przeciwutleniacze (antocyjany, flawonoidy, garbniki) i niewielkie ilości olejku eterycznego.

Malwa na 4 różne dolegliwości:

Substancje śluzowe zawarte w malwie działają osłonowo na śluzówki, natomiast antocyjany mają właściwości przeciwzapalne. Wyciągi z tej rośliny stosuje się przy różnych dolegliwościach. Składniki potrzebne do ich zrobienia kupisz w aptece.

Kaszel

Mieszanki z zawartością malwy ułatwiają odkrztuszanie, a także łagodzą suchy kaszel i chrypkę .

Podobnie jak siemię lniane, malwa łagodzi bóle żołądka wywołane m.in. stanami zapalnymi i wrzodami.

W medycynie tradycyjnej napar z kwiatu malwy czarnej podaje się w celu pobudzenia i przedłużenia zbyt skąpych miesiączek. Kwiat malwy wchodzi w skład wielu mieszanek ziołowych łagodzących dolegliwości okresu przekwitania.

Ze względu na swoje właściwości łagodzące i przeciwzapalne, napary z malwy czarnej wspomagają leczenie stanów zapalnych skóry i spojówek. Możesz przemywać chore miejsca tonikiem z malwy lub robić z niego chłodny kompres na powieki.

Malwa dla urody

Malwę czarną docenili również kosmetolodzy, bo działa kojąco i nawilżająco. Często wykorzystuje się ją do produkcji mleczek do demakijażu, kremów i toników. Ten ostatni kosmetyk możesz bez trudu przygotować sama. Zalej 2 łyżki suszonych kwiatów malwy szklanką wrzątku, przykryj i zaparzaj 20 minut. Gdy wystygnie, przecedź, przelej do buteleczki i przechowuj w chłodnym miejscu. Używaj do przemywania skóry rano i wieczorem.

Na podstawie artykułu z magazynu "Vita"