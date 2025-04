Często spotykamy osoby, które przyznają, że regularnie „piją ziółka” i niekoniecznie są to osoby wiekowe, bowiem równie dobrze służą ludziom młodym i dzieciom, którym nawet zaleca się picie niektórych herbatek, nie tylko dla ich walorów smakowych.

Niektóre zioła wpływają kojąco tylko na jedno schorzenie, większość jednak działa kompleksowo na wiele różnych dolegliwości, nie powodując przy tym żadnych ubocznych skutków.

Moc rumianku - pozbądź się bólu!

Jednym z czołowych ziół do herbatek jest troszkę w ostatnich czasach zapomniany rumianek. Herbatka rumiankowa ma działanie rozkurczowe, przeciwbólowe, przeciwbakteryjne, pobudza trawienie a równocześnie działa wiatropędnie i moczopędnie, dodatkowo ułatwia wydzielanie gazów. Napar z rumianku powinny pić osoby starsze, ale i dzieci. Przydatny jest przy różnych dolegliwościach wątroby i niektórych schorzeniach kobiecych.

Orzeźwiająca mięta - popraw apetyt!

Wyśmienitą herbatką orzeźwiającą oraz leczniczą jest herbata ziołowa z mięty pieprzowej. Rozgrzewa, działa rozkurczowo, żółciopędnie i dezynfekująco. Poprawia pracę żołądka, wpływa korzystnie na apetyt. Mięta zawiera olejki eteryczne, mentol, garbniki, terpeny, gorycze i flawonoidy, wit. C i prowitaminę A.

Melisa i lipa - dla spokoju i przeciw przeziębieniom!

Niezwykle cenny i lubiany przez wiele osób jest napój sporządzony z melisy lekarskiej. Zioło to ma lekko cytrynowy zapach. Zawiera olejki eteryczne, garbniki, gorycze, terpeny, kwasy organiczne, cukry i sole mineralne. Melisa ma właściwości rozkurczowe i uspokajające, jest zalecana w nerwicach, neurastenii, nadpobudliwości nerwowej i bezsenności na tle nerwowym. Zalecana na żołądek osobom nerwowym.

Wyśmienity jest także napar z lipy, której kwiaty charakteryzują się mocnym, miodowym zapachem. Zawiera garbniki, śluzy, pektyny, flawonoidy, kwasy organiczne, sole mineralne, olejki eteryczne, cukry i kilka witamin. Posiada właściwości napotne i przeciwgorączkowe, napar lipowy pomocny jest przy przeziębieniach, anginach, chorobach nerek, pęcherza, jak również przy nerwicach.

Herbatki z fiołka i pokrzywy - zalecz trądzik, pobudź przemianę materii!

Na trądzik młodzieńczy, czyli przypadłość spędzającą sen z powiek niejednemu nastolatkowi, zaleca się picie herbatki z fiołka trójbarwnego, zwanego także bratkiem polnym. Ma właściwości napotne i moczopędne. Wspomaga walkę z nieżytami górnych dróg oddechowych i suchym kaszlem.

Niezastąpiona jest herbatka z pokrzywy zwyczajnej, zawierająca wartościowe karotenoidy, flawonoidy, chlorofil, witaminy C i A, sole mineralne: potas, wapń, żelazo, garbniki, tłuszcze, węglowodany oraz białka. Ma cenne właściwości moczopędne oraz krwiotwórcze, pobudzające przemianę materii. Pokrzywę zaleca się też często przy anemii i niedokrwistości. Najwartościowsza jest pokrzywa młoda i świeża, z której robi się sok bądź młodziutkie listki dodaje do potraw (zup, sałatek).

Od łąki do apteki

Niemal każde zioło do sporządzania herbatek można bez problemu kupić w wygodnych torebeczkach, co bardzo ułatwia stosowanie. Najlepiej szukać ziół w aptekach, sklepach zielarskich, sporo gotowych herbatek jest do nabycia w marketach… oraz na łąkach, gdzie mamy przyjemne z pożytecznym, bo spacerując na świeżym powietrzu możemy szukać ziółek na napary. Oczywiście, w przypadku osób niedoświadczonych, najlepiej jest szukać ich z zielnikiem, aby nie zrobić sobie przypadkiem trucizny zamiast leku.

Pijąc ziółka, zwłaszcza gotowe mieszanki, warto wcześniej poradzić się lekarza. Np. nie zaleca się picia naparu z dziurawca tuż przed wyjściem na słońce, bowiem można nabawić się porażenia słonecznego.

