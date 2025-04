Marketing w postaci jedwabnej torebeczki

Thomas Sullivan – nowojorski importer herbaty, przypadkiem stał się twórcą herbaty w torebkach. Jego reklama herbaty dotarła do tysięcy klientów w postaci próbek zapakowanych do niewielkich, jedwabnych torebeczek. Z czasem jedwabne torebki zastąpiono gazą. Jednak z powodu jej nieprzyjemnego posmaku, wrócono do jedwabnych torebek.

Na obecny kształt torebeczek używanych do pakowania herbaty ekspresowej ogromny wpływ miał niemiecki inżynier Adolf Rambold. Wyprodukował on materiał o neutralnym smaku, dzięki czemu do dzisiaj możemy delektować się naturalnym smakiem herbaty.

Klasyka w postaci czarnej herbaty

Czarna herbata jest najpopularniejszą wśród herbat. Jej uprawa jest prowadzona na szeroką skalę w Indiach, Afryce i Chinach. Metody obróbki liści herbaty są różne, w zależności od regionu, z którego pochodzą. Najczęściej poddawane są etapom więdnięcia, zwijania, pełnej fermentacji i suszenia.

Właściwości czarnej herbaty:

• obniża ciśnienie krwi,

• pobudza i poprawia myślenie (dzięki zawartości teiny),

• obniża ryzyko zawału,

• zapobiega powstawaniu zakrzepów krwi,

• chroni przed powstaniem kamienia nazębnego.

Magia białej herbaty

Herbata biała jest jedną z najdroższych herbat na świecie. Jej specyficzna produkcja polega na tym, że w okresie wczesnowiosennym liście zbierane są z nierozwiniętych pąków i nie podlegają fermentacji.

Biała herbata ma delikatny i subtelny smak.

Właściwości białej herbaty:

• wspomaga odporność (dzięki dużej zawartości witaminy C),

• poprawia koncentrację,

• pobudza i orzeźwia (dzięki wysokiej zawartości kofeiny),

• przeciwdziała powstawaniu zmian nowotworowych, poprzez silne związki antyoksodacyjne i antymutagenne,

• poprawia krążenie krwi,

• przeciwdziała procesowi starzenia się.

Zielono mi, czyli wszystko o działaniu zielonej herbaty

Zielona herbata jest bogata w liczne minerały, które są bezcenne dla naszego zdrowia. Te zielone listki zawierają składnik zwany flawonoidem, który wykazuje właściwości przeciwnowotworowe. Zielona herbata hamuje także proces starzenia, dzięki zawartości związków neutralizujących szkodliwe działanie wolnych rodników. Ponadto pomaga osobom odchudzającym się walczyć o smukłą sylwetkę.

Właściwości zielonej herbaty:

• obniża ciśnienie krwi,

• wzmacnia naczynia krwionośne,

• przyśpiesza metabolizm,

• chroni przed próchnicą,

• obniża ryzyko zachorowań na choroby układu krążenia.

Dama kier, czyli o właściwościach czerwonej herbaty

Czerwona herbata jest bogata w liczne związki mineralne, polifenole, wapń, magnez czy fluor. Dzięki tym składnikom wzmacnia nasz organizm i wspomaga proces odchudzania. Ta jedna z najdroższa herbat na świecie produkowana jest głównie w Chinach i na Tajwanie.

Właściwości czerwonej herbaty:

• oczyszcza organizm z toksyn,

• obniża poziom cholesterolu,

• poprawia krążenie krwi,

• ma silne działanie moczopędne,

• poprawia koncentrację i nastrój,

• reguluję pracę przewodu pokarmowego.

Moc prawidłowego parzenia

Każdy z wyżej wymienionych rodzajów herbat wymaga prawidłowego parzenia. Tylko dzięki temu może zachować swój niepowtarzalny smak i aromat. Na prawidłowe parzenie herbaty wystarczy poświęcić kilka minut. Tylko wtedy można delektować się jej wyjątkowym smakiem.

Podstawowe zasady prawidłowego parzenia:

do przygotowania herbaty używamy wody miękkiej, o niskiej zawartości wapnia i chloru. Najlepiej używać wody mineralnej, niegazowanej. gotujemy wodę do tzw. „białego wrzenia”, czyli nie doprowadzamy wody do przegotowania się, nie zalewamy herbaty wodą, która została wcześniej kilkakrotnie zagotowana, do zaparzania herbaty warto używać czajniczków, herbatę parzymy zwykle od 3 do 5 minut, należy pamiętać o właściwej temperaturze wody, w zależności od rodzaju herbaty.

