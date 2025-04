Kto jest podatny na hipnozę?

Podatność na hipnozę nie jest jakąś tajemniczą, magiczną sprawą — tak naprawdę to bardzo proste i każdy, kto jest gotów tego spróbować, zdoła osiągnąć sukces. Hipnoza to po prostu kwestia nastawienia koncentracji. Niektórzy ludzie są tu doskonałym obiektem, błyskawicznie zapadając w bardzo głęboki trans, natomiast inni mogą potrzebować przygotowania. Podatność na hipnozę jest umiejętnością wyuczoną. Jeśli chcesz się stać osobą potrafiącą wejść w głęboki trans, możesz w sobie tą zdolność wykształcić dzięki właściwemu treningowi. Musisz pamiętać, że zdolność zapadnięcia w hipnozę nie zależy od hipnotyzera, ale od samej osoby hipnotyzowanej.

Słabość czy siła?

Hipnoza opiera się nie na sile woli, a na wyobraźni. To nie kwestia dominacji czy słabego charakteru, ale koncentracji i gotowości do akceptowania czyichś sugestii, nie mająca nic wspólnego z siłą woli. Wręcz przeciwnie, pośród osób szczególnie na hipnozę podatnych znajdują się wybitnie inteligentne i twórcze jednostki. Doktorzy Ernest i Josephine Hilgard ustalili podczas badań prowadzonych na wydziale psychologii Uniwersytetu Stanforda, że studenci, którzy wykazali się w przeszłości lub wykazują się nadal wysokim stopniem wyobrażeniowego zaangażowania, są wyjątkowo podatni na hipnozę.

„Przez zaangażowanie wyobrażeniowe” — stwierdzili badacze — „rozumiemy zaabsorbowanie fantazją tak realistyczną, że powszednia rzeczywistość zostaje odsunięta na bok. Doświadczenie jest postrzegane jako całkowicie realne i jako takie też przeżywane. Naukowiec, który potrafi delektować się science fiction bez jakiegokolwiek uszczerbku dla swojej kariery krytycznego badacza, stanowi najlepszy przykład tego rodzaju elastyczności. Zakres takiego zaangażowania jest już sprawą indywidualną w przypadku poszczególnych jednostek, obejmując między innymi czytanie, muzykę, religię, estetyczny zachwyt naturą, rozbudowane sny na jawie, niektóre z form aktywności fizycznej, takie jak jazda na nartach, nurkowanie czy eksploracja jaskiń, a każda z tych dziedzin może przygotowywać i stanowić wprowadzenie do doświadczeń hipnotycznych”. Twórczy ludzie o bogatej wyobraźni są bardzo podatni na hipnozę, podobnie zresztą jak osoby młode, których wyobraźnia nie jest jeszcze tak ograniczona i sformalizowana jak w późniejszym wieku.

Jakie są techniki hipnozy?

Zwykle techniki autohipnozy są stosunkowo łatwe do opanowania, w niektórych przypadkach wymagają jednak dłuższego treningu. Czasem warto umówić się ze specjalistą, który po raz pierwszy wprowadzi nas w trans, ponieważ stosowanie praktyk autohipnotycznych przychodzi łatwiej, kiedy doświadczyło się już tego stanu. Choć wiele osób obawia się konieczności przekazania kontroli nad własnym umysłem obcemu człowiekowi, jednak prawda wygląda tak, że hipnoza nie pozbawi Cię wolności wyboru ani nie zmniejszy też Twojej samokontroli. Nikt nie może Cię zahipnotyzować wbrew Twojej woli czy zmusić Cię do zrobienia w transie czegoś, czego nie chcesz. Jeżeli hipnotyzer każe Ci wykonać czynność, która budzi Twój sprzeciw, po prostu będziesz siedzieć bez ruchu albo otworzysz oczy i wybudzisz się z transu.

