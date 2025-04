Czym jest hirudoterapia?

Hirudoterapia to leczenie pijawkami – metoda lecznicza prowadząca do podniesienia odporności organizmu oraz obniżenia gęstości krwi.

Sama pijawka to pasożyt, drapieżni. Znamy około 500 gatunków pijawek. Żywią się one krwią kręgowców lub płynami ustrojowymi bezkręgowców. Osiąga długość ciała 10–15 cm. Najedzona zwiększa swoją objętość pięciokrotnie.

Do hirudoterapii jednorazowo wykorzystuje się osobniki wyhodowane w warunkach sterylnych. Po zabiegu są utylizowane.

Zdrowotne substancje

Do hirudoterapii wykorzystuje się pijawki z rodziny Hirudinidae. Wydzielają wiele substancji, między innymi hirudynę, która działa przeciwzakrzepowo. Pozostałe zawierają środek przeciwzapalny, usuwają istniejące już zakrzepy, regenerują naczynia krwionośne oraz przewód pokarmowy, regulują poziom cukru we krwi. Jeszcze inne składniki posiadają czynniki umożliwiające szybkie przenikanie przez błony komórkowe.

Choć wyniki widać już po pierwszym zabiegu, aby terapia była skuteczna, należy ich wykonać kilka (minimum 4).

Na zdrowie

Hirudoterapia jest pomocna przy:

Chorobach układu sercowo-naczyniowego (miażdżyca tętnic, nadciśnienie od 1-3 stopnia, zwłóknienie mięśnia sercowego, pozawałowe stwardnienie mięśnia sercowego, kadiopatia, arytmia).

Chorobach narządów oddechowych (zapalenia płuc, oskrzeli, astma oskrzelowa).

Chorobach dróg żołądkowo-jelitowych (nieżyt żołądka, zapalenie trzustki, zapalenie i marskość wątroby, hemoroidy).

Chorobach układu oporowo-ruchowego (zwyrodnienie stawów, zapalenie mięśni, stan po zwichnięciu stawu, osteoporoza, oparzenia, odmrożenia).

Chorobach chirurgicznych (blizny pooperacyjne, żylaki, wrzody troficzne, przykurcze, operacje plastyczne).

(blizny pooperacyjne, żylaki, wrzody troficzne, przykurcze, operacje plastyczne). Chorobach neurologicznych (stany przed i poudarowe, urazy czaszkowo-mózgowe, zapalenie nerwu, zapalenie korzonków nerwowych, nerwice, bóle, zawroty głowy).

Chorobach skóry (liszaj, świąd, alergie, swędzenie skóry).

Chorobach układu moczowo-płciowego (niewydolność nerek, zapalenie pęcherza, wtórna niepłodność u mężczyzn, gruczolak prostaty).

Chorobach laryngologicznych ( zapalenie ucha, nerwu słuchowego, choroby zatok, szum w uszach).

Chorobach oczu (jaskra, zapalenie oczu).

Ponadto pijawki mogą być pomocne w leczeniu niepłodności oraz bolesnych bądź nieregularnych miesiączkach.

Znieczulenie

Pijawka wydziela z siebie również substancje znieczulające - neuropeptydy. Zawierają endorfiny, hormony szczęścia, które poza działaniem przeciwbólowym likwidują uczucie niepokoju, uspakajają. Usuwają psychiczne oraz fizyczne uzależnienie. Poprawiają samopoczucie, likwidują depresję oraz nudności.

Nie dla każdego

Kobiety w ciąży, osoby cierpiące na hemofilię, silną anemię bądź uczulone na hirudynę – nie mogą korzystać z hirudoterapii. Przeciwwskazania do tej metody leczniczej dotyczą też małych dzieci, kobiet w czasie miesiączki oraz osób z zaburzeniami krzepliwości krwi po leczeniu antykoagulantami.