Homeopatia to metoda leczenia oparta na założeniu, że przyczyna choroby podobna jest do tego, co ją leczy. Dlatego leczenie polega na stosowaniu bardzo małych dawek rozcieńczonych substancji, które w dużym stężeniu wywołują objawy danej choroby.

Homeopaci uważają, że leki homeopatyczne mogą wyleczyć wiele chorób, w większości jednak przyznają, że metody te dają najlepsze wyniki w przypadku zaburzeń przewlekłych, takich jak bóle głowy, alergie, choroby jelit oraz astma. Leki homeopatyczne stosowane są także jako uzupełnienie innych metod leczniczych, jak akupunktura czy techniki manualne. Większość homeopatów zaleca stosowanie medycyny klasycznej w przypadku urazów, nowotworów złośliwych - wówczas homeopatia wspomaga leczenie konwencjonalne.

Zasady homeopatii opracował na początku XIX w. niemiecki lekarz Samuel Hahnemann, który przedstawił jej główne zasady:

Substancje wywołujące objawy identyczne lub podobne do objawów choroby mogą chorobę wyleczyć, czyli ”podobne powinno być leczone podobnym”, Nie należy podawać kilku leków jednocześnie, Najmniejsza dawka substancji jest najbardziej efektywna i najskuteczniej łagodzi objawy choroby, Na skuteczność leczenia ma wpływ pozytywne nastawienie chorego.

Praktyki homeopatyczne podbiły Europę i Stany Zjednoczone i w 1844 roku Powstał American Institut of Homeopathy (Amerykański Instytut Homeopatii). W Polsce Homeopatia stała się znana w 1830 roku, wkrótce po opublikowaniu przez Hahnemann nowej metody leczenia, a w 1892 powstało Towarzystwo Zwolenników Homeopatii RP, działające do czasów II wojny światowej.

Działanie leków homeopatycznych

Nawet najbardziej zagorzali homeopaci nie do końca rozumieją zasady jej działania. Osoby uprawiające homeopatię uważają, że pojawienie się objawów choroby oznacza podjęcie przez organizm próby samowyleczenia, poszukują więc substancji, które u zdrowych ludzi wywołują podobna stany chorobowe. Leki homeopatyczne uzyskuje się przez wielokrotne rozcieńczenie( w niektórych lekach znajduje się zaledwie ślad substancji pierwotnej). Wyciąg z substancji stukrotnie rozcieńcza się wodą lub mieszaniną wody z alkoholem, następnie energicznie potrząsa przed ponownym rozcieńczeniem. Takie potrząsanie ma duże znaczenie, ponieważ homeopaci uważają, że substancje rozcieńczone bez potrząsania nie są skuteczne, poza tym im preparat bardziej rozcieńczony (im większa tzw. potencja), tym większa jego skuteczność w chorobach przewlekłych, niskie potencje stosowane są raczej w stanach ostrych. Skuteczność leków homeopatycznych przypisana jest przekazowi energii życiowej, którą odtwarza się w organizmie chorego.

Pierwsza wizyta

Podczas pierwszego spotkania homeopata przeprowadza wywiad i skrupulatnie bada chorego, następnie dokonuje wyboru leku. Jeśli preparat nie zadziała, oznacza to, że nie trafił w środek ciężkości choroby i wówczas są kolejne próby dobrania odpowiedniego medykamentu. Skuteczny lek może początkowo spowodować nasilenie objawów chorobowych, co świadczy o mobilizacji organizmu do walki. Należy wystrzegać się homeopatów, którzy obiecują wyleczenie każdej poważnej choroby niereagującej na klasyczne leczenie.

Przykłady leków homeopatycznych

Sporządzono listę około 2 tysięcy leków homeopatycznych wg objawów, które powinny ustąpić po ich zaaplikowaniu choremu. Niektóre leki homeopatyczne oraz wskazówki jak je stosować można uzyskać na receptę w aptekach.

Apis mellifica (jad pszczoły miodonośnej) - objawy w postaci ostrych stanów zapalnych, charakteryzujące się swędzeniem, pieczeniem i opuchlizną.

Belladona (pokrzyk) - objawy, które pojawiają się nagle i w dużym nasileniu; gorączka, podrażnienie, stany zapalne i skurcze.

Gelsemium (jaśmin żółty) - kiedy dominuje drętwienie, zmęczenie, osłabienie, spowolnienie myślenia, porażenia i niedowłady.

J. Ramoss