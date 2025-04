Zwalcz ogień ogniem!

Homeopatia to zjawisko polegające na tym, że pewne substancje powodujące objawy chorobowe w zdrowym organizmie, mogą – w pewnych przypadkach – leczyć schorzenia o podobnych symptomach.

Po użądleniu przez pszczołę pojawiają się następujące objawy: obrzęk skóry, zaczerwienienie, silny, piekący ból. Jad pszczeli, przyrządzony w postaci leku homeopatycznego, podany wewnętrzne lub zewnętrznie, uśmierza przykre dolegliwości. Co więcej, stosuje się go w chorobach, których symptomy przypominają skutki ukąszenia owada (angina, półpasiec, wysypki skórne).

Zasady

Leczenie homeopatyczne opiera się na trzech podstawowych zasadach:

Stosowaniu bardzo małych dawek leku (dosis minima – dawka najmniejsza). Zasadzie „podobne leczy się podobnym” (similia similibus). Zasadzie jednego środka (unitas remedia), w myśl której każdą chorobę zwalcza się przy pomocy tylko jednego leku.

Metoda podobieństw jest stosowana także w medycynie konwencjonalnej. Podczas szczepień ochronnych do organizmu wprowadza się martwe zarazki wywołujące chorobę. Ich obecność stymuluje układ odpornościowy do podjęcia walki z drobnoustrojami i wytworzenia przeciwciał, które w przyszłości będą chronić organizm przed chorobą.

Tworzenie leków homeopatycznych

Produkcja preparatów homeopatycznych rozpoczyna się od wielokrotnego rozcieńczania wybranych substancji. Otrzymany w ten sposób roztwór jest następnie potrząsany, co zdaniem homeopatów, zwiększa działanie leku. Na końcu tego żmudnego procesu po wyjściowej substancji nie pozostaje żaden ślad.

Środki homeopatyczne zawierają składniki pochodzenia zwierzęcego, roślinnego, mineralnego oraz syntetycznego. Do produkcji preparatów leczniczych stosowane są na przykład: arszenik, chlorek sodu, jad gruźlicy niemej czy opium.

Właściwości duchowej energii

W homeopatii istotną rolę odgrywa energia duchowa – siła energetyczna, która nie pochodzi z substancji chemicznych.

Stosowanie podprogowych dawek toksycznych składników sprawia, że tracą one szkodliwe właściwości, aby w końcowej fazie produkcji preparatu nabrać siły leczniczej. Słabe bodźce zmuszają organizm do działania, dlatego im mniejsza porcja i większe rozcieńczenie danej substancji, tym silniejsze i skuteczniejsze działanie leku homeopatycznego. Niewielka dawka nie pozwala na gromadzenie się substancji w organizmie, co wyklucza działanie uboczne.