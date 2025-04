Jesteśmy w zaawansowanym sezonie grypowo-przeziębieniowym, więc coraz częściej biegamy do apteki, aby poratować się najnowszym super skutecznym lekarstwem na katar czy kaszel. Niestety, najczęściej sięgamy po środki przeciwzapalnena bazie ibuprofenu czy paracetamidu, które nie pozostają bez wpływu na nasz organizm. Dlatego warto przyjrzeć się naturalnym lekarstwom na pospolite dolegliwości, wśród których prym wiodą preparaty homeopatyczne.

Dla przypomnienia, leki homeopatyczne to substancje pochodzenia naturalnego, które przygotowywane są wedle 3 podstawowych zasad:

1)podobne leczy podobne – a więc jeśli symptomy przeziębienia są podobne do zatrucia rtęcią, wtedy rtęć zostanie użyta do kuracji

2)minimalna dawka – lekarstwo przyjmowane jest w bardzo dużym rozcieńczeniu – zwykle w skali 1 do biliona

3)pojedyncze remedium – nawet jeśli symptomów choroby jest wiele, t

ylko jedno lekarstwo jest zażywane e celu uśmierzenia wszelkich dolegliwości.

Podobny schemat działania wykorzystuje się w leczeniu alergików tzw. odczulaniem, gdzie podaje się choremu substancje alergizujące w bardzo małych dawkach oraz przy szczepionkach, zawierających śladowe ilości wirusów, mające pobudzić system odpornościowy.

Zwolennicy homeopatii argumentują, że jest ona niezwykle efektywna, może działać szybko, jeśli jest dobrze zastosowana, jest bezpieczna nawet dla dzieci i kobiet w ciąży nie powodując skutków ubocznych, nie uzależnia, a przede wszystkim traktuje ciało holistycznie – lecząc ogólny stan chorobowy, a nie tylko jeden z objawów.

Problem polega jednak na prawidłowym dobraniu preparatu, które wymaga więcej czasu i zachodu niż standardowe wypisanie recepty na podstawie wglądu w gardło. Lekarz homeopata zbada dokładnie nasze ciało kierując się, oprócz zgłaszanych dolegliowści, także takimi aspektami jak:

Stan umysłu (spokój, obawy, strach)

Kolor, konsystencja i regularność stolca

Czynniki pogarszające / poprawiające odczuwanie danej dolegliwości

Okoliczności pojawienia się pierwszych symptomów

Przyzwyczajenia i problemy związane ze snem

Stopień wrażliwości (np. na światło, zimno, przeciągi, dotyk)

Moment i przebieg cyklu menstruacyjnego u kobiet

Poza tym dla lekarza ważne są wszystkie objawy, które normalnie ignorujemy, jak uciążliwe swędzenie za uchem czy wiecznie zimne stopy.

Bez takiego pogłębionego wywiadu nie jest możliwe precyzyjne dobranie środka leczniczego. Ponadto, kolejną barierą skuteczności tej naturalnej medycyny jest dostępność składników. W większości przypadków homeostatyki złożone są z wielu różnych substancji i jeśli nasza apteka dysponuje tylko dwudziestoma podstawowymi preparatami nie będziemy mieli możliwości dostania prawidłowej kompozycji dla siebie.

Na szczęście, na podstawowe dolegliwości mamy uniwersalne zestawy, które powinny przynieść ulgę bez konieczności sięgania po silne leki. W naszych aptekach dostaniemy np. łatwo Boiron 46 Homeogene na trudności z zasypianiem (ok. 9 PLN/60 tabletek), Boiron Gastrocynesine na kłopoty żołądkowe (ok. 11 PLN/60 tabletek), Heel Angin Heel SD na anginy i bóle gardła (ok. 18 PLN/50 tabletek), Heel Diarrheel S na ostre biegunki (ok. 21vPLN/50 tabletek) czy Dagomed 3 Cinnabaris na katar i stany zapalne zatok ok. (ok. 10 PLN/175 granulek).

Lekarstwa homeopatyczne należy przyjmować bez towarzyszących napojów czy posiłków. Standardowo bierzemy dwie tabletki pod język co dwie godziny przez pierwsze sześć dawek, a potem cztery razy dziennie, do pięciu dni. Należy pamiętać, aby w okresie leczenia unikać silnych smaków takich jak mięta, kawa czy kamfora. Gdy tylko ustaną objawy odstawiamy preparat.

Ostatnio, w prasie medycznej ukazało się sporo artykułów podważających skuteczność tej formy terapii. Jest jednak tyle udokumentowanych przypadków poprawy zdrowia oraz tylu korzystających regularnie z dobrodziejstw homeopatii, że warto spróbować odciążyć nieco nasz zaśmiecony tabletkami organizm i wypróbować przyjazną organizmowi medycynę.

Agata Chabierska