Podejrzana produkcja

Leki homeopatyczne produkowane są poprzez stopniowe rozcieńczanie substancji wywołujących podobne objawy jakie wywołuje dana choroba.

Reklama

Na zasadzie przeciwieństw mają pomóc organizmowi zwalczyć schorzenie.

Czy działają?

Weźmy bardzo prosty przykład: pacjent cierpiący na bezsenność dostanie lek o minimalnym stężeniu kofeiny z kawy. Zastanówmy się: czy to może pomóc? Rozcieńczona substancja jest wielokrotnie wstrząsana, co ma zapewnić jej dostarczenie nadzwyczajnej energii. Większy skutek ma tu tzw. „myślenie magiczne” niż realne działanie farmakologiczne.

Zobacz też: dział Homeopatia

Metodyczne badania naukowe zaprzeczają skuteczności homeopatii

Badania naukowe prowadzone na szeroką skalę nie wykazują żadnej skuteczności homeopatii w porównaniu z placebo. Oznacza to, że nie leczą one chorób w większym stopniu niż sam organizm jest w stanie się zmobilizować myśląc, że przyjmuje lek. Opracowania, które skuteczność potwierdzają, przeprowadzone są niemetodycznie i sprzecznie z założeniami medycyny opartej na faktach.

W „leczeniu” przeziębienia i grypy

Wiele środków homeopatycznych ma leczyć przeziębienie, przy czym jak wiadomo „przeziębienie nieleczone trwa 7 dni, a leczone tydzień”. Przyzwyczajeni jednak jesteśmy do stosowania „czegoś”, „jakiegoś leku” podczas trwania objawów. Warto jednak, by był to lek prawdziwie przeciwgorączkowy, przeciwzapalny czy wykrztuśny, a nie „pusty” środek, który dodatkowo sporo kosztuje. W poważniejszych przypadkach konieczny może okazać się lek przeciwwirusowy. Żadnych z tych funkcji nie spełniają środki homeopatyczne.

Dlaczego leki, które w założeniu nie działają, tak dobrze się sprzedają?

Jako że przemysł homeopatyczny zyskał renomę, wpływy oraz gigantyczne pieniądze w ciągu kilkudziesięciu lat, producentów stać na szeroko zakrojone akcje reklamowe. Lekarze pierwszego kontaktu wiedzą o istnieniu tego typu środków i stawiają je na jednym poziomie z realnie działającymi preparatami właśnie z powodu prowadzonej przez ten przemysł polityki.

Jeśli lekarz usilnie namawia do zastosowania środka homeopatycznego, warto poprosić o inny środek, który rzeczywiście okaże się skuteczny i który będzie przyjęty przez medycynę konwencjonalną.

Reklama

Szkodliwość?

Leki homeopatyczne najczęściej nie są szkodliwe. W końcu nie mają żadnego działania, w tym mogącego przynieść szkodę. Bo jakie działanie niepożądane może mieć cukier z alkoholem? Albo zapachowa woda?...