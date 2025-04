Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) homeopatia jest najczęściej stosowaną na świecie metodą terapii niekonwencjonalnej. Stworzona w Niemczech ponad 100 lat temu, w Polsce stała się popularna dopiero w latach 90. XX wieku. Dyplomy licencjonowanych homeopatów ma w Polsce już 6 tysięcy lekarzy. Na kursach kształci się coraz więcej internistów, pediatrów i lekarzy rodzinnych. Coraz liczniejsze są także naukowe dowody potwierdzające skuteczność tej terapii.

Metoda dla wszystkich

Homeopatia opiera się na założeniu, że "podobne leczy się podobnym". Co to oznacza? Na każdą dolegliwość homeopata dobiera lek, który w dużej dawce wywołałby objawy bliskie tym, które dokuczają choremu. Jeśli np. boli Cię żołądek, lekarz zastosuje preparat zawierający substancję, która w większej dawce powodowałaby ból żołądka. Mikroskopijna ilość środka wywołującego objawy choroby pobudza zdolności obronne organizmu, który wtedy w naturalny sposób zwalcza chorobę. Leki homeopatyczne zawierają maleńkie dawki różnych substancji w dużym rozcieńczeniu (1:10 lub 1:100). Do ich produkcji zwykle wykorzystuje się surowce roślinne, minerały czy jad zwierząt. Każdy z nas łatwiej niż na preparaty syntetyczne reaguje na elementy pochodzące z innych organizmów żywych lub środowiska naturalnego. Lepiej też je przyswaja. Naturalne substancje są nie tylko rozcieńczane, ale także "dynamizowane" (uaktywniane) i nie są w żaden sposób toksyczne dla pacjenta. Leki homeopatyczne nie mają skutków ubocznych i nie wchodzą w interakcje z innymi lekami, dlatego mogą je stosować także małe dzieci, kobiety w ciąży i mamy karmiące. Lekarz może przepisać preparaty pojedyncze (zawierające jeden składnik) lub złożone (kilka różnych składników). Substancje zawarte w preparatach złożonych uzupełniają się i wzmacniają, więc atakują chorobę na wielu płaszczyznach. Na przykład Rhinallergy, stosowany w leczeniu objawów alergii sezonowych i kataru siennego, zawiera w swoim składzie aż 6 składników, które pomagają przy niedrożności nosa, napadach kichania, wodnistym katarze, podrażnieniu spojówek. Leki homeopatyczne można kupić bez recepty. Nie są drogie, a terapia jest skuteczna u 80 proc. pacjentów.

Na katar i na alergię

Terapia homeopatyczna może dać dobre efekty w leczeniu większości powszechnych schorzeń, np. infekcji nosa i gardła, grypy czy grypy jelitowej – twierdzi Małgorzata Kizer, lekarz alergolog i homeopata. Stosuje się ją nawet w chorobach przebiegających z wysoką gorączką. Pomaga także przy chorobie lokomocyjnej, problemach trawiennych, alergii, bezsenności czy zapaleniu zatok. Można w ten sposób złagodzić również bóle głowy, menstruacyjne, a nawet dokuczliwe objawy towarzyszące menopauzie. Po leki homeopatyczne chętnie sięgają reumatolodzy, bo pozwalają one stosować mniej leków przeciwzapalnych. Udaje się też zwalczyć wiele chorób skórnych.

– Do tej metody przekonała mnie historia 38-letniego pacjenta chorego na astmę - mówi doktor Kizer. Zauważyłam, że twarz mężczyzny pokryta jest ropnymi wypryskami. Przez kilka lat leczył się bezskutecznie u różnych dermatologów. Zaproponowałam doustny lek homeopatyczny. Pacjent zjawił się po 2 tygodniach i z trudem go rozpoznałam. Na twarzy nie miał ani jednej krosty. A więc to, na co nie zadziałały leki tradycyjne, udało się pokonać dzięki homeopatii. Są jednak sytuacje, w których trzeba zastosować konwencjonalne, silnie działające leki, np. antybiotyki, gdy dopadnie nas ropna angina czy dojdzie do powikłań zagrażających życiu. Ale nawet wtedy można się nimi wspomóc, by przyspieszyć powrót do zdrowia.

Skuteczne terapie

Choć dotąd nie udało się naukowcom rozszyfrować mechanizmu działania środków homeopatycznych, liczne badania (przeprowadzone w ostatnich sześciu latach m.in. w USA, Szwajcarii, Niemczech, Wielkiej Brytanii) dostarczyły niezbitych dowodów na skuteczność terapii tymi lekami. W 2006 r. testowano np. homeopatyczne preparaty przeciwreumatyczne (Traumeel, ZelT). Okazało się, że szybciej likwidują one stany zapalne niż tradycyjne leki. Doskonałe efekty zaobserwowano również podczas eksperymentów z popularnym środkiem przeciwgrypowym Oscillococcinum.

Jak poznać dobrego homeopatę

Zanim zapiszesz się do wybranego terapeuty, dowiedz się, czy jest lekarzem, tzn. ukończył studia medyczne. Powinien też mieć świadectwo ukończenia kursu homeopatii. Pierwsza wizyta powinna trwać długo, nawet ponad godzinę. Dobry lekarz najpierw przeprowadza z pacjentem wywiad, zadając mu wiele szczegółowych pytań. Rozmowa dotyczy zwykle zarówno przebytych wcześniej chorób jak i aktualnych dolegliwości. Nowoczesna homeopatia traktuje człowieka całościowo – lekarz ocenia nie tylko obecne, konkretne objawy, z którymi zgłosił się do niego pacjent, ale szuka przyczyn choroby, zwraca uwagę na dietę i tryb życia. Homeopata pyta:

- kiedy nasilają się twoje problemy (rano czy wieczorem);

- czy byłaś operowana;

- jakie leki zażywasz na co dzień;

- czy jesteś sową, czy skowronkiem;

- czy masz siedzący, czy aktywny tryb życia;

- czy codziennie masz wypróżnienie;

- czy masz większy apetyt rano czy wieczorem;

- ile płynów wypijasz każdego dnia;

- na co chorują rodzice i rodzeństwo.

Homeopatę zainteresują też wyniki badań i zdjęcia rentgenowskie, dlatego jeśli w ostatnich miesiącach wykonywałaś jakiekolwiek analizy czy prześwietlenia, warto wziąć wydruki ze sobą na wizytę. Podczas rozmowy lekarz obserwuje pacjenta, sposób, w jaki siedzi, gestykuluje i mówi. Bada puls, ogląda tęczówki oczu, spojówki i paznokcie. Sprawdza, czy skóra jest sucha czy tłusta, i czy są na niej jakieś wypryski itp. Na podstawie wyglądu pacjenta i uzyskanych informacji lekarz określa typ konstytucjonalny danej osoby. Rodzaj terapii zależy oczywiście od objawów i przebiegu choroby, ale przy wyborze leków uwzględnia się również typ pacjenta. Każdy z nas bowiem choruje inaczej, odmienne są też nasze reakcje na lek.Oto podstawowe typy:

1. Fosforyczny – wysoki, szczupły, łatwo się męczy, o wrażliwej psychice;

2. Karboniczny – o masywnej budowie ciała, wytrzymały, odporny na infekcje;

3. Fluoryczny – o wiotkiej budowie ciała, często choruje na infekcje.

Dla każdego inny lek

Ten sam środek homeopatyczny może u każdego z nas zadziałać w inny sposób. Terapeuta dobiera je w zależności od typu psychofizycznego pacjenta. Różny może także sposób zażywania. Jedni z nas potrzebują częstych małych dawek, inni – silniejszych ale rzadziej. Niektóre z leków bierze się tylko co dwa tygodnie, inne np. dwa razy w tygodniu lub nawet co godzinę. Ważne są też pory dnia (niektóre zażywamy tylko na czczo, inne przed snem). Może się zdarzyć, że u niektórych pacjentów terapia homeopatyczna nie zadziała. Homeopata zmienia wtedy lek na inny lub podaje ten sam, ale w innym stężeniu. Dawkowanie leku zależy od wieku pacjenta, ciężaru jego ciała oraz zaawansowania choroby. Czasem przyczyną nieskutecznej terapii jest niewłaściwe stosowanie leków.

Terapia bezpieczna dla dzieci

Leki homeopatyczne można stosować nawet u noworodków – mówi dr Joanna Gzik, pediatra i homeopata. – Organizm dziecka jest silny, więc szybko reaguje na lek homeopatyczny. Z mojej praktyki wynika, że dzięki homeopatii można pomóc ok. 90 proc. małych pacjentów. Zanim jednak zalecę zażywanie konkretnego leku, najpierw dokładnie diagnozuję pacjenta. Zlecam np. badania krwi i moczu, a w przypadku dzieci z alergią – testy alergiczne. Pediatrzy chętnie stosują homeopatię, ponieważ dzięki niej można uniknąć częstego podawania antybiotyków. Leki homeopatyczne mogą zahamować rozwój ostrej infekcji, pomagają też, gdy dziecko ciągle się przeziębia, choruje na nawracające anginy czy zapalenia uszu, często skarży się na ból brzucha lub ma kolkę jelitową. Łagodzą także alergię, poprawiają apetyt i pomagają w zasypianiu.

Domowa apteczka homeopatyczna

Leki homeopatyczne można długo przechowywać, ale w ciemnym i suchym miejscu. Te specyfiki warto zawsze mieć pod ręką, bo szybko złagodzą twoje dolegliwości:

- Folliculinum - łagodzi bóle menstruacyjne

- Cocculine - zapobiega chorobie lokomocyjnej

- Coryzalia - daje ulgę w katarze, udraznia nos

- Oscillococcinum - hamuje infekcję grypową

- Stodal - łagodzi suchy oraz mokry kaszel

- Sedalia - uspokaja, likwiduje bezsenność u dzieci

- Euphorbium - nawilża i regeneruje śluzówkę nosa

- Avenoc- łagodzi objawy hemoroidów

- Gastrocynesine - pomaga w trawieniu, usuwa zgagę

- Sportenine- dla sportowców: dodaje energii

- Homeoptic - łagodzi podrażnienia oczu, nawilża

Jak przyjmować leki:

1. Bierz leki dokładnie według wskazań lekarza. Brak systematyczności może spowodować, że terapia nie będzie skuteczna.

2. Bierz leki pół godziny przed posiłkiem. Przed zażyciem nie pij i nie żuj gumy.

3. Nie popijaj ich dużą ilością płynów. Najlepiej połową szklanki wody.

4. Podczas leczenia nie stosuj mięty (pasta do zębów, guma do żucia, herbata) lub zachowaj półgodzinny odstęp przed i po zastosowaniu leku, bo mięta osłabia działanie leków homeopatycznych. Unikaj także stosowania kamfory i aromatycznych olejków eterycznych.

5. W trakcie terapii stosuj lekkostrawną dietę, unikaj mocnych przypraw (czosnku, pieprzu, cebuli, ostrej papryki), nadmiaru cukru, kawy, coli i alkoholu.

6. Ostry i przewlekły stres, zbyt duży wysiłek fizyczny także mogą neutralizować działanie leku homeopatycznego.

Niektóre z tabletek połyka się 3 razy dziennie, inne trzeba ssać między posiłkami

Tekst: Aleksandra Barcikowska

Konsultacja: dr Małgorzata Kizer, pediatra alergolog