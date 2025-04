Homeopatia zyskuje coraz większą popularność na świecie. Osoby chore doceniają jej skuteczność i bezpieczeństwo stosowania leków homeopatycznych. Środowisko medyczne wcześniej sceptyczne, dziś dostrzega korzyści płynące ze stosowania tej metody leczenia. Lekarze coraz częściej polecają chorym preparaty homeopatyczne, podkreślając, że pobudzają one organizm do samoleczenia.



Początki homeopatii

Była znana już w starożytności. Zarówno Hipokrates jak i Arystoteles zwracali uwagę na „jedność” organizmu człowieka i na fakt, że niedomaganie jednego narządu pociąga za sobą niedomagania innych. Ważną rolę w historii homeopatii odegrał Paracelsus, który zerwał ze skomplikowanymi, średniowiecznymi recepturami i wprowadził do terapii leki proste.

Za twórcę współczesnej homeopatii uznaje się Samuela Hahnemanna, niemieckiego lekarza (XIX wiek), według którego „nie chorobę należy leczyć, lecz chorego”.

Homeopatia pochodzi od greckiego słowa homois=podobny i pathos=choroba, co oznacza stan „podobieństwa do choroby”. Opiera się ona na usystematyzowanej przez Samuela Hahnemanna teorii „similia similibus curantur” (podobne leczy się podobnym). Zgodnie z założeniami homeopatii, stosowane przez nią środki lecznicze powodują powstanie objawów podobnych do tych wywoływanych przez daną chorobę.

Homeopatia jako metoda lecznicza

Kieruje się holistycznym, czyli całościowym podejściem do pacjenta. Leki homeopatyczne dają choremu organizmowi ukierunkowany impuls, aby ten rozwinął swoje siły obronne i uporządkował zakłóconą równowagę wewnętrzną, która jest przyczyną choroby. Medycyna akademicka działa na objawy choroby, a nie na jej przyczynę.

W homeopatii wykorzystuje się około 2,5 tysiąca substancji. Najczęściej są to substancje pochodzenia roślinnego i mineralnego, rzadziej zwierzęcego. Leki homeopatyczne sporządza się m.in. przez rozpuszczanie lub rozcieranie. Po rozcieńczeniu lub roztarciu środek leczniczy poddaje się wstrząsaniu. Uzyskana w ten sposób substancja czynna jest bodźcem, który powoduje dodatkową mobilizację sił odpornościowych i uruchamia proces zdrowienia organizmu. Pacjentowi podaje się najmniejsze dawki substancji, która zaaplikowana zdrowej osobie w dużej ilości spowodowałaby wystąpienie objawów podobnych do tych, które odczuwa chory.

O ile tradycyjne leki mogą wywoływać efekty uboczne, preparaty homeopatyczne są bardzo bezpieczne. Mogą być przyjmowane przez wszystkich, nawet dzieci, kobiety w ciąży, osoby starsze. Są skuteczne w leczeniu i profilaktyce zarówno chorób ostrych jak i przewlekłych. Homeopatię można stosować w każdym ze schorzeń, między innymi w przypadku chorób układu oddechowego, choroby zwyrodnieniowej, chorób układu pokarmowego, a także w dolegliwościach okresu przekwitania.