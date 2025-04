Aby oszukać zegar biologiczny, często się kochaj, śmiej i spotykaj z przyjaciółmi. Przyjemności pomagają rozładować stres – częsty powód przedwczesnego starzenia się.

Czy można przechytrzyć zegar biologiczny i sprawić, że będziemy młodsi niż wynika to z naszej metryki? Do niedawna jedyną metodą „przedłużania młodości” był skalpel chirurga. Tym bardziej że wiele osób dostało wręcz bzika na punkcie poprawiania sobie rozmaitych części ciała. Okazuje się jednak, że nawet najbardziej kosztowne operacje plastyczne nie są rozwiązaniem idealnym. Nie dość, że nie dają trwałego efektu, to jeszcze wiążą się z ryzykiem komplikacji. Na szczęście, by zatrzymać młodość, nie musimy oddawać się w ręce chirurga. Są inne, mniej radykalne i bezpieczniejsze metody. Co więcej, pozwalają uzyskać trwalszy efekt. Powstała nowa gałąź medycyny, która i wśród polskich lekarzy ma już swoich reprezentantów. Określa się ją mianem medycyny anty-aging (z ang. przeciw starzeniu). Jej zwolennicy przekonują, że przestrzegając ustalonych wskazówek, można odmłodzić się nawet o 10 lat!



Jak przechytrzyć własne geny

Zdaniem ekspertów to, czy starzejemy się późno, czy zbyt wcześnie, tylko w 30 procentach zależy od genów. Z tego wynika, że na nasz wygląd, samopoczucie i długość życia wpływają też inne czynniki, niezwiązane z dziedziczeniem. Prof. Michael Roizen z uniwersytetu w Nowym Jorku poświęcił wiele lat pracy, by określić, które z nich mają decydujące znaczenie. W swoich badaniach wziął pod uwagę zarówno cechy dziedziczne, jak i usposobienie człowieka, jego nawyki żywieniowe, styl życia, a nawet... posiadanie domowego zwierzaka. Naukowiec wpadł na pomysł, by stworzyć tabele, z których można wyczytać, ile lat dodaje nam każdy z czynników niekorzystnych, np. palenie czy bezruch, a ile lat ujmują nam czynniki oddziałujące pozytywnie, np. picie kawy, wina czy aktywność fizyczna. Na podstawie tego opracowania możesz więc obliczyć, czy jesteś młodsza, czy starsza od własnej metryki.

Wirtualna diagnoza już w Polsce

Jeśli chcesz dowiedzieć się, ile lat ma twoje ciało, zgłoś się do kliniki, w której lekarze medycyny anty-aging przeprowadzają specjalne badania. Trwają one kilka godzin. To na ich podstawie program komputerowy bio-aging obliczy twój wiek biologiczny. Co cię tam czeka?

- Wywiad lekarski na temat chorób występujących w twojej rodzinie oraz twojego stanu zdrowia.

- Badania krwi, m.in. na poziom hormonów, lipidów, markerów nowotworowych.

- Pomiar tkanki tłuszczowej i obliczenie wskaźnika BMI (dowiesz się, czy masz nadwagę).

- Badanie wirtualne. Komputer bada m.in. pamięć, szybkość kojarzenia, koordynację ruchów, siłę mięśni, wzrok i słuch.

- Lekarz testuje twoją sprawność ruchową.

Jeżeli różnica pomiędzy twoim wiekiem biologicznym a metrykalnym przekroczy dwa lata na twoją niekorzyść, otrzymasz wskazówki, które pomogą zatrzymać niekorzystny proces przedwczesnego starzenia się organizmu. Być może będziesz musiała zmienić swoją dietę, schudnąć parę kilogramów lub zacząć zażywać witaminy i minerały. Lekarz poinformuje cię również, jak często w twoim przypadku powinnaś wykonywać badania kontrolne, np. piersi czy tarczycy.

Jak czytać wyniki?

Pierwsza tabela zawiera tylko czynniki odmładzające. Zakreśl te, które dotyczą ciebie, a potem sprawdź, ile lat ujmuje każdy z nich. Następnie dodaj te lata do siebie, a uzyskany wynik odejmij od wieku metrykalnego. Teraz przeczytaj punkty z drugiej tabeli, zawierającej czynniki postarzające. Uwzględnij pozycje, które sprawdzają się w twoim przypadku, i znów zsumuj lata. Uzyskany wynik dodaj do swojego wieku „odmłodzonego”. Wynik mówi, ile naprawdę masz lat – czyli wskazuje wiek biologiczny.

