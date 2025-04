Imbir pochodzi z rejonów tropikalnej Azji i Australii, jednak jest ogólnodostępny w każdym zakątku Świata. Już za dawnych czasów był składnikiem wielu potraw między innymi ciast, deserów czy nawet herbat i kompotów. Jednak za sprawą kuchni azjatyckiej, z której się wywodzi, trafiał coraz częściej do głównych dań mięsnych i warzywnych.



Obecnie imbir możemy spotkać w wielu postaciach. Coraz częściej pojawiają się alkohole imbirowe, jest składnikiem sushi czy przypraw takich jak curry. Ze względu na swój skład może mieć różnorodne zastosowanie.

Otóż korzeń imbiru to mieszanka olejków eterycznych i żywic, które nadają mu ostry, ale odrobinę cytrynowy smak. Dzięki temu można go łączyć z innymi składnikami mając pewność, że zawsze doda nam do potrawy nutkę dekadencji.

Jednak imbir ma także inne zastosowania, między innymi lecznicze. Jego właściwości wykorzystywane są w kosmetyce do zwalczania cellulitu. Imbir doskonale pobudza krążenie, dzięki czemu zwiększa ukrwienie mózgu, a co za tym idzie wspomaga naszą koncentrację. Można go stosować także przy przeziębieniach, bólach stawów czy infekcjach. Na pierwszy rzut oka ten nieestetycznie wyglądający korzeń może także pobudzić ukrwienie wielu narządów, w tym płciowych, jak również wspomóc nasz metabolizm. Najpopularniejsze w naszych czasach są jednak herbatki ziołowe na bazie imbiru. Choć coraz częściej eksperymentujemy dodając imbir do swoich potraw.

Warto też pamiętać, że współczesne badania potwierdzają wszechstronność imbiru, który należał kiedyś do najwartościowszych surowców leczniczych w Indiach.