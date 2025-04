Sezon na przeziębienie w pełni. Zarazić się łatwo, znaleźć moment na spokojne chorowanie – trudniej. Podpowiadamy więc, co robić, aby nie tracąc czasu, szybko wrócić do zdrowia. Przeziębienie to powszechna infekcja górnych dróg oddechowych. Ponieważ wywołuje je 200 różnych wirusów, nie powinien nas dziwić fakt, że w ciągu jednego sezonu możemy chorować nawet kilkakrotnie.

Niespieszne objawy

Infekcja „rozkręca się” powoli. Na początku odczuwamy tylko zmęczenie i apatię, których zwykle nie łączymy z chorobą, a np. z przepracowaniem. Kiedy jednak do tego zestawu dołącza drapanie w gardle i kichanie, zaczynamy podejrzewać, że coś nas bierze. W tym momencie organizm przechodzi pierwszą fazę przeziębienia: wirusy się mnożą i wnikają w błony śluzowe, wywołując reakcję obronną. Kichanie i rozpulchnienie gardła to sposoby na pozbycie się zarazków. Często objawom tym towarzyszy gorączka do 38–39 st. C.

Wszystko według planu

Dobrą stroną przeziębienia jest to, że rozwija się powoli. Jeśli zarazimy się nim w poniedziałek lub wtorek, np. w pracy, pierwsze objawy pojawią się pod koniec tygodnia. Warto wówczas wykorzystać weekend na kurację. Jeżeli przeprowadzisz ją sprawnie,

w poniedziałek będziesz zdrowa jak ryba!

Piątek

Najlepiej byłoby zwolnić się z pracy. Jeśli kiepsko się czujesz i tak nie będziesz pracować wydajnie. Wracaj więc do domu i działaj szybko.

Wstąp do apteki. Przyda ci się lek przeciwzapalny, który obniży gorączkę (np. Polopiryna, Nurofen). Kup także olejek sosnowy lub eukaliptusowy, witaminę C, syrop wykrztuśny (np. Flegaminę, Mucosolvan) oraz wodę morską w spreyu (np. Tonimer, Sterimar).

Weź gorącą kąpiel (ok. 39 st. C). Wirusy w przeciwieństwie do bakterii, nie cierpią wysokiej temperatury – najlepiej czują się w temp. 33–34 st. C.

Pij rozgrzewającą herbatę. Napotnie zadziała napar z lipy lub rumianku z dodatkiem soku malinowego lub miodu i odrobiny imbiru.

Weź leki. Zażyj lek przeciwzapalny i witaminę C w wysokiej dawce (nawet 1000 mg). Uszczelnia ona naczynia krwionośne i ogranicza rozprzestrzenianie się infekcji. I koniecznie połóż się do łóżka!

Sobota

Nie licz na cuda. Istnieje niewielka szansa na to, że wstaniesz już zdrowa. Niestety, możesz nawet poczuć się gorzej, bo organizm potrzebuje czasu, aby pokonać zarazki.

Oczyszczaj nos. Jeśli dokucza ci katar, stosuj jak najczęściej wodę morską, która rozrzedza wydzielinę i pomaga oczyścić nos z wirusów. Dodatkowo możesz zrobić inhalacje – wlej kilka kropel olejku eukaliptusowego do miski z gorącą wodą i wdychaj opary.

Sięgnij po zioła. W przypadku przeziębienia skuteczna jest herbatka z kwiatów czarnego bzu: do szklanki wsyp 1–2 łyżki suszonych kwiatów, zalej wrzątkiem, parz 10 min, przecedź. Pij gorącą (2–3 filiżanki dziennie). Działa napotnie, ma dużo witaminy C.

Wietrz mieszkanie. To, że wirusy nie lubią ciepła, nie oznacza, że musisz grzać się w dusznym pomieszczeniu. W domu powinno być ok. 20 st. C i wilgotne powietrze.

Weź na noc lek. Powtórz ten sam zestaw, który zastosowałaś wczoraj.

Niedziela

Dziś powinnaś czuć się lepiej, choć pewnie częściej niż wczoraj zdarza ci się pokasływać. Mimo dobrego samopoczucia staraj się jednak nie forsować. Przecież chcesz być jutro w pełni sił!

