Kaszel to bardzo częsty objaw, który towarzyszy różnym chorobom. Najczęściej wywołują go infekcje dróg oddechowych, takie jak: przeziębienie, grypa, zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc, zapalenie krtani.

Kaszel dzieli się na kaszel suchy (uporczywy, bez odkrztuszania wydzieliny) i kaszel mokry (tzw. produktywny, z odkrztuszaniem wydzieliny). Inhalacje można stosować zarówno przy kaszlu suchym, jak i mokrym. Inhalacje są także skuteczne w przypadku innych objawów zapalenia dróg oddechowych, jak np. katar lub chrypka. Inhalacja to nic innego, jak wdychanie. Dzięki niej określone substancje lecznicze mogą bezpośrednio trafić do układu oddechowego.

To zależy. Leki, takie jak sterydy czy mukolityki (rozrzedzające wydzielinę), można stosować do inhalacji na kaszel, gdy przepisał je lekarz. Do ich podawania choremu przeznaczone są inhalatory z nebulizatorem.

Sól fizjologiczną i kwas hialuronowy do inhalacji uważa się za roztwory obojętne i można je podawać w przypadku kaszlu za pomocą inhalacji parowej lub nebulizatora. Nawilżają śluzówkę, ułatwiając jej pracę, i rozrzedzają zalegającą wydzielinę. Po inhalacji z solą fizjologiczną i roztworami kwasu hialuronowego wskazane jest oklepanie pleców. Roztwory hipertoniczne soli są lepsze, gdy więcej śluzu zalega w drogach oddechowych.

Napary ziołowe i olejki eteryczne w zależności od stosowanej substancji mogą działać wykrztuśnie lub przeciwkaszlowo, dlatego stosuje się je zarówno przy kaszlu mokrym, jak i suchym. Nigdy nie wolno dodawać ziół lub olejków eterycznych do inhalatorów-nebulizatorów, czyli urządzeń stosowanych do wdychania leków lub roztworów obojętnych, jak sól fizjologiczna. Dodawanie ziół lub olejków eterycznych do tego rodzaju urządzeń, szczególnie w przypadku dzieci, jest niebezpieczne i może prowadzić do zagrażającego życiu skurczu oskrzeli. Nebulizatory rozbijają bowiem substancje na bardzo małe cząsteczki, które docierają aż do płuc, a w przypadku ziół nie jest to wskazane. Jedynie inhalatory parowe lub naczynie z gorącą wodą nadają się do inhalacji ziołowych.

Niektórzy na kaszel polecają również inhalacje z soli kuchennej albo inhalacje z sody oczyszczonej. Można również wdychać samą parę wodną, która także nawilży śluzówkę i rozrzedzi wydzielinę, chociaż z pewnością nie tak skutecznie, jak przeznaczone do tego środki lecznicze.

Do inhalacji parowej można używać olejków eterycznych lub naparów ziołowych. To, jakiego zioła powinniśmy użyć do inhalacji, zależy od rodzaju kaszlu. Jeśli męczy nas uporczywy suchy kaszel, wystarczy samo nawilżanie śluzówki. W tym celu sprawdzą się inhalacje z użyciem takich składników jak:

Jeśli dokucza kaszel mokry, należy zastosować do inhalacji zioła o działaniu wykrztuśnym, takie jak:

Inhalacje pomogą oczyścić zatkany nos, rozrzedzić wydzielinę i pozbyć się wirusów. Dzięki nim poczujesz poprawę niemal od ręki, bo od razu łatwiej będzie ci oddychać. Na katar skutecznie zadziałają te inhalacje, które mają zioła takie jak:

szałwia,

mięta

jałowiec.

Aby przygotować ziołową inhalację na kaszel, wystarczy 3 łyżki wybranych suszonych ziół umieścić w większym naczyniu, zalać wrzącą wodą, a po chwili (nie od razu, żeby się nie poparzyć), pochylić się nad miską, nakrywając głowę ręcznikiem. Taka inhalacja na kaszel powinna trwać ok. 10 minut.

Jeśli używamy olejków eterycznych, to wystarczy do miski z gorącą wodą dodać 2 krople wybranego olejku. Można też do miski z gorącą wodą wlać wcześniej przygotowany ziołowy napar (pół szklanki).

Przede wszystkim, jak już zostało wcześniej napisane, nie wolno ziół ani olejków eterycznych dodawać do inhalatorów-nebulizatorów. Można je stosować wyłącznie w formie inhalacji parowej. Inhalacje na kaszel o działaniu wykrztuśnym należy podawać w ciągu dnia i nigdy przed snem. Najlepiej ostatnią wykonać do godziny 16-17.

Czasami przy nadreaktywności oskrzeli kaszel po inhalacji może się nasilać, wtedy lepiej zrezygnować z tej formy leczenia. Niektóre zioła lub olejki eteryczne mogą też powodować uczulenie.

Co ważne, po inhalacji parowej należy oklepywać plecy, aby zapobiec spływaniu wydzieliny i ułatwić jej odkrztuszanie. Ważne jest też regularne picie płynów i nawilżanie powietrza.

Warto pamiętać, że po inhalacji śluzówka nosa i gardła jest bardziej przekrwiona i łatwiej wnikają w nią inne różne substancje. Dlatego 2–3 godziny po zabiegu lepiej nie odkurzać, unikać zanieczyszczeń i dymu papierosowego.

Samą parę wodną można wdychać kilka razy dziennie przez około 5-10 minut. Ziołowe inhalacje oraz inhalacje z soli fizjologicznej można robić 2-3 razy dziennie. Inhalacje na kaszel z lekami przepisanymi przez lekarza, wykonuje się tyle razy, ile zalecił specjalista.

Wykorzystano fragmenty artykułu Agnieszki Czechowskiej, który pierwotnie został opublikowany 26.03.2018.

