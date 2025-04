Amol to tradycyjny ziołowy lek w postaci alkoholowego roztworu mieszanki olejków eterycznych i mentolu. Stosuje się go przede wszystkim poprzez nacieranie skóry na objawy infekcji, takich jak przeziębienie czy grypa, lub doustnie na problemy trawienne. Amol składa się z mentolu, olejków eterycznych (cytronelowy, goździkowy, cynamonowy, cytrynowy, mięty pieprzowej i lawendowy) oraz etanolu (96% płynu). Zdrowotne działanie amolu wynika z właściwości olejków eterycznych. Dzięki ich zawartości preparat jest stosowany również do inhalacji, kąpieli i aromaterapii.

Spis treści:

Inhalacje z amolu szczególnie sprawdzą się w udrażnianiu nosa i zatok, łagodzeniu złego samopoczucia, kaszlu, bólu gardła i głowy. Olejki eteryczne zawarte w amolu mają wiele udowodnionych właściwości:

Inhalacje z olejków eterycznych, ale też ziół lub roztworu soli, są polecane przede wszystkim na zatkany nos i kaszel, ponieważ nawilżają błonę śluzową dróg oddechowych oraz rozrzedzają wydzielinę, dzięki czemu jest łatwiej usuwana.

Aby przygotować inhalację z amolu, należy do dużego naczynia nalać 1 litr gorącej wody oraz dodać kilka kropel leku. Następnie nakryć głowę ręcznikiem i wdychać parę unoszącą się nad naczyniem. Taką inhalację parową wykonuje się doraźnie w czasie dolegliwości.

Lek nie jest przeznaczony dla każdego. Amolu nie należy stosować u dzieci poniżej 12. roku życia. Przeciwwskazaniami są również nadwrażliwość lub uczulenie na składniki leku, choroba alkoholowa (ze względu na zawartość etanolu), a także astma oskrzelowa i inne choroby dróg oddechowych, które przebiegają z dużą nadwrażliwością dróg oddechowych.

Kobiety ciężarne oraz karmiące przed użyciem powinny skonsultować się z lekarzem.

Nie należy dodawać zbyt dużo amolu do inhalacji, ponieważ może podrażniać oczy i błony śluzowe. Najlepiej zacząć od minimalnej ilości preparatu. Wdychanie amolu może skutkować wystąpieniem suchego kaszlu i/lub trudności w oddychaniu. W przypadku problemów z oddychaniem, należy zaprzestać stosowania i wezwać lekarza.

Trzeba też dodać, że wskazane przez producenta sposoby stosowania leku obejmują wyłącznie nacieranie skóry oraz przyjmowanie doustne.

U małych dzieci i niemowląt nie należy stosować inhalacji z amolu. Przeciwwskazaniem do stosowania leku w każdej postaci jest wiek poniżej 12. roku życia.

U dzieci najlepiej stosować inhalacje parą wodną, roztworem soli fizjologicznej lub na bazie ziół (np. rumianek, tymianek, majeranek). W przypadku małych dzieci i niemowląt zalecaną metodą jest wykonywanie inhalacji za pomocą specjalnego urządzenia (nebulizatora).