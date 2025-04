Spis treści:

Soda oczyszczona, czyli wodorowęglan sodu, to zasadowy związek nieorganiczny, obecny m.in. w proszku do pieczenia, dodatkach do żywności, tabletkach i proszkach musujących, oraz środkach czystości.

Dzięki swoim właściwościom soda oczyszczona jest również wykorzystywana w domowym leczeniu przeróżnych dolegliwości. Ma właściwości przeciwzapalne, antyseptyczne i przeciwobrzękowe, a także podwyższa pH.

Sodę zewnętrznie stosuje się na:

Soda wewnętrznie (doustnie) jest używana głównie na problemy trawienne:

Soda może być również przyjmowana w postaci inhalacji.

Inhalacje z sody oczyszczonej są pomocne szczególnie w dolegliwościach ze strony układu oddechowego, jak zatkany nos czy kaszel. Są więc polecane przy infekcjach takich jak przeziębienie lub grypa. Soda zmniejsza stan zapalny, obrzęk, rozrzedza wydzielinę i ułatwia jej usuwanie, a także hamuje rozwój drobnoustrojów i ich wnikanie do organizmu.

Jak dowodzą prace naukowców, zmiana środowiska na zasadowe w drogach oddechowych, dzięki zastosowaniu sody oczyszczonej, utrudnia niektórym drobnoustrojom przyłączenie się do ścian komórkowych i przeniknięcie do organizmu.

W badaniach wykazano, że inhalacje roztworu sody oczyszczonej (najczęściej o stężeniu 4,2% lub 8,4%) poprawiają wyniki leczenia takich chorób, jak gruźlica, mukowiscydoza, zapalenie płuc, a także COVID-19. Naukowcy odkryli, że inhalacje z sody hamują rozwój wielu wirusów, bakterii oraz grzybów. Okazały się też skuteczne w leczeniu zatruć po wdychaniu chloru (m.in. po korzystaniu z basenu).

Możesz przygotować tradycyjną inhalację z sody odczyszczonej samodzielnie. W tym celu:

Inhalacje z sody oczyszczonej w badaniach okazały się bezpieczne i dobrze tolerowane, nie powodowały skutków ubocznych, nie wpływały na zmianę pH krwi, pracę serca, oddech, saturację krwi czy morfologię badanych ludzi. Należy jednak dodać, że naukowcy wykorzystują nebulizację aerozolu zawierającego sodę. Jest to więc inna forma leczenia niż tradycyjne „inhalacje parowe”. Są to preparaty wystandaryzowane i podawane pod kontrolą specjalisty.