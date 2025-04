Spis treści:

Sól kuchenna może być z powodzeniem wykorzystana do domowych inhalacji. Jest składnikiem tanim i łatwo dostępnym, do tego sól mamy prawie zawsze pod ręką.

Sól kuchenna składa się niemal wyłącznie z chlorku sodu. Sól (chlorek sodu) jest stosowana od dawna w medycynie, szczególnie w leczeniu uzdrowiskowym (haloterapia). Można ją używać do płukanek, kąpieli i inhalacji. Chlorek sodu jest również składnikiem płynu pozakomórkowego człowieka, a sód jest najważniejszym elektrolitem.

Chlorek sodu rozcieńczony w odpowiedniej proporcji nazywany jest solą fizjologiczną lub roztworem fizjologicznym soli – jest obojętny dla tkanek i stosowanym np. do płukania nosa, zatok i inhalacji u dzieci i dorosłych. W postaci rozpuszczonej występuje również w wodzie morskiej, występującej często w postaci sprayów do nosa.

Inhalacja z soli kuchennej jest stosowana przede wszystkim w infekcjach dróg oddechowych. Łagodzi katar, pomaga na zatkany nos i zatoki oraz kaszel.

Inhalacje z soli kuchennej:

zmniejszają obrzęk błony śluzowej dróg oddechowych,

zmniejszają stan zapalny,

rozpuszczają śluz,

ułatwiają i przyspieszają odkrztuszanie wydzieliny,

hamują rozwój bakterii,

zwiększają aktywność fagocytów – komórek żernych układu odpornościowego, które hamują rozwój infekcji,

zmniejszają nadreaktywność oskrzeli,

zmniejszają częstość występowania stanów zapalnych dróg oddechowych,

ułatwiają usunięcie zanieczyszczeń powietrza i alergenów z dróg oddechowych,

poprawiają pracę płuc,

wpływają korzystnie na samopoczucie i działają odprężająco.

Inhalacje z soli kuchennej są pomocne nie tylko przy ostrych infekcjach, ale również przewlekłych chorobach dróg oddechowych.

Inhalację z soli bardzo łatwo przygotować:

Wlej litr gorącej zagotowanej wody do miski.

Wsyp 1-1,5 łyżki soli kuchennej.

Wymieszaj do całkowitego rozpuszczenia się soli.

Nakryj głowę i miskę ręcznikiem, i wdychaj parę przez ok. 10 minut.

Inhalacje z soli powtarzaj 1-2 razy dziennie.

Inhalacja solna może powodować nasilenie kaszlu, co na ogół jest dobrym znakiem, ponieważ sól rozrzedza śluz i skłania drogi oddechowe do pozbycia się go. Działanie soli może również powodować niewielką wysypkę, która samoistnie ustępuje.

Z ilością soli do inhalacji nie można przesadzać. Jej nadmiar może podrażniać śluzówkę i powodować nadmierną aktywność dróg oddechowych. To może być szczególnie niebezpieczne u osób z astmą. Zabieg powinniśmy stosować zgodnie z zaleceniami.

