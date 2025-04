Spis treści:

Inozytol to alkohol cukrowy produkowany przez organizm człowieka i obecny w większości tkanek. Występuje też w różnych produktach spożywczych (np. kukurydzy, fasoli, owocach cytrusowych, mięsie). Inozytol uznawany był za witaminę B8, jednak po odkryciu, że organizm może sam go wytwarzać, został przyporządkowany do grupy związków witaminopodobnych.

Badania sugerują, że suplementacja inozytolu może mieć wiele korzyści zdrowotnych. Oprócz tego, że związek odgrywa ważną rolę w rozwoju błon komórkowych, to wpływa też na insulinę i neuroprzekaźniki w mózgu, co może oddziaływać na zdolność organizmu do radzenia sobie z zaburzeniami psychicznymi i hormonalnymi.

Mio-inozytol jest główną formą inozytolu. Występuje przede wszystkim w mózgu i bierze udział w przekazywaniu sygnałów między komórkami. Drugą najważniejszą postacią inozytolu jest D-chiro-inozytol - związek również budzi duże zainteresowanie badaczy także ze względu na korzystny wpływ na zdrowie.

Inozytol w formie mio-inozytolu i D-chiro-inozytolu występuje jako składniki suplementów diety. Przyjmuje się, że ich stosowanie jest bezpieczne przy właściwym dawkowaniu.

Badania dowodzą, że inozytol może:

przyspieszać metabolizm,

zmniejszać stężenie „złego” cholesterolu LDL i trójglicerydów, a zwiększać poziom „dobrego” cholesterolu HDL,

obniżać ciśnienie tętnicze,

zmniejszać insulinooporność,

obniżać stężenie glukozy we krwi,

poprawiać nastrój,

zapobiegać depresji,

zmniejszać niepokój i lęk,

korzystnie wpływać na pamięć,

poprawiać kondycję włosów i skóry.

Podkreśla się rolę inozytolu w łagodzeniu objawów zespołu policystycznych jajników. Jest to zaburzenie hormonalne skutkujące powstaniem torbieli w jajnikach, co może powodować niepłodność i zaburzenia miesiączkowania. Według badań przyjmowanie suplementów inozytolu, szczególnie w połączeniu z kwasem foliowym, redukuje objawy PCOS. Związek wpływa korzystnie również na poziom glukozy we krwi, ciśnienie tętnicze i inne parametry u kobiet z tym zaburzeniem.

Inne potencjalne zastosowania inozytolu to wsparcie w leczeniu:

zespołu metabolicznego,

otyłości,

zaburzeń lękowych,

cukrzycy,

choroby Alzheimera,

ADHD,

niedoczynności tarczycy,

niepłodności,

endometriozy,

oraz zapobieganie porodowi przedwczesnemu.

Inozytol może być bezpiecznie stosowany przez osoby dorosłe, jednak u niektórych badanych, wywoływał skutki uboczne, takie jak:

nudności,

biegunka,

inne zaburzenia układu trawiennego,

ból głowy,

zawroty głowy,

zmęczenie,

problemy ze snem.

Działania niepożądane pojawiały się zazwyczaj przy stosowaniu dużych dawek. U osób przyjmujących leki przeciwcukrzycowe stosowanie inozytolu może powodować niebezpieczną hipoglikemię (niskie stężenie glukozy we krwi). Jej objawy to:

drżenie rąk,

drżenie mięśni,

niepokój,

zawroty głowy,

pocenie się,

głód,

dezorientacja,

bóle głowy,

zawroty głowy,

zaburzenia widzenia,

zaburzenia mowy,

zaburzenia koncentracji.

Istnieją też doniesienia o wystąpieniu incydentów manii po suplementacji inozytolem u osób z chorobą afektywną dwubiegunową. W pracach naukowych pojawiły się też podejrzenia, że wysokie dawki związku mogą wpływać niekorzystnie na wchłanianie składników mineralnych takich jak cynk i żelazo.

Suplementy diety z inozytolem są dostępne w postaci kapsułek, tabletek i proszku do sporządzania płynu. Nie ustalono zalecanej dawki dobowej inozytolu. Preparaty należy więc przyjmować zgodnie z informacją zawartą w ulotce produktu.

Jeśli chodzi o maksymalną bezpieczną dawkę, to można posiłkować się dowodami naukowymi. W badaniu opublikowanym w Natural Medicines w 2020 roku inozytol był bezpiecznie przyjmowany w ilości do 18 g na dobę przez 6 tygodni i 6 g na dobę przez 10 tygodni, zaś mio-inozytol w ilości 4 g na dobę przez 6 miesięcy. Warto zwrócić uwagę na to, aby suplementy były odpowiedniej jakości, dlatego najlepiej kupować je w sprawdzonych i zaufanych miejscach.

Badanie opublikowane w Obesity Science & Practice w 2021 roku sugeruje, że suplementacja inozytolem ma pozytywny wpływ na redukcję wskaźniku masy ciała (BMI). Inne prace potwierdziły, że związek może wspomagać kontrolowanie poziomu glukozy we krwi, zmniejszać insulinooporność, a także stężenie cholesterolu i trójglicerydów. Inozytol stanowi więc potencjalny środek przeciwdziałający otyłości i nadwadze, jednak to zastosowanie wymaga dalszych badań.

Przeczytaj: Inozytol na odchudzanie

Inozytol ma korzystny profil bezpieczeństwa i powoduje stosunkowo niewiele działań niepożądanych, jednak niektóre osoby powinny uważać na jego stosowanie. Dotyczy to zwłaszcza pacjentów zażywających leki obniżające poziom glukozy we krwi. Inozytol obniża cukier, dlatego w wyniku interakcji z lekiem może dojść do groźnej hipoglikemii.

Nie jest jasne, czy przyjmowanie suplementów inozytolu przez kobiety ciężarne, karmiące piersią (pokarm jest bogaty w ten składnik) oraz dzieci jest bezpieczne, dlatego w tych grupach zaleca się ostrożność, a najlepiej unikać stosowania. Przy czym w badaniach inozytol był z powodzeniem stosowany w leczeniu cukrzycy ciążowej.

Inozytol jest związkiem budzącym ciekawość i zainteresowanie naukowców, ale jego zastosowanie wymaga dalszych badań.

Źródła:



Swora, Aleksandra, Borowik, Joanna, Brodowski, Wojciech, Sygacz, Oliwer, Pawłowski, Piotr, Żelazny, Przemysław, Filipczak, Joanna, Dankiewicz, Sara, Bróż, Sebastian, Basta-Arciszewska, Katarzyna. Inositol supplementation - known andpossible applications. Journal of Education, Health and Sport. 2022;12(9):545-550. eISSN 2391-8306. DOI, http://dx.doi.org/10.12775/JEHS.2022.12.09.064,



Inozytol - badania kliniczne, zastosowanie, preparaty, Tygodnik Goniec Apteczny, 24 maja 2021,



Carlomagno G, Unfer V. Inositol safety: clinical evidences. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2011 Aug;15(8):931-6. PMID: 21845803.,



Zarezadeh M, Dehghani A, Faghfouri AH, Radkhah N, Naemi Kermanshahi M, Hamedi Kalajahi F, Mohammadzadeh Honarvar N, Ghoreishi Z, Ostadrahimi A, Ebrahimi Mamaghani M. Inositol supplementation and body mass index: A systematic review and meta-analysis of randomized clinical trials. Obes Sci Pract. 2021 Oct 22;8(3):387-397. doi: 10.1002/osp4.569.

