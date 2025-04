Patrząc w oczy, np. naszego rozmówcy, potrafimy ocenić, w jakim jest nastroju. Nie na darmo mówi się w końcu, że oczy są zwierciadłem duszy. Badania potwierdzają jednak, że nie tylko duszy, ale i ciała! Irydologia – dziedzina zaliczana do medycyny niekonwencjonalnej, opiera się właśnie na takim założeniu. Specjaliści irydolodzy na podstawie tego, jak wyglądają gałki oczne, potrafią powiedzieć, w jakim stanie znajduje się organizm – ocenić, który organ jest w gorszej kondycji, a który genetycznie słabszy. Dzięki temu możemy zmienić nawyki albo szukać pomocy u lekarza.

Co widzi irydolog

Podczas badania irydolog ogląda nie tylko tęczówkę (barwną część oka). Aby ocenić, w jakim stanie jest organizm pacjenta, musi obejrzeć obie tęczówki, obie twardówki (białka oczu), źrenice oraz powieki. Jego uwagę przykuwają zarówno zmiany barwnikowe, jak i fakturowe.

Tęczówka – najlepiej jeśli jest równomiernie wybarwiona. Promieniste kreseczki ułożone ciasno oznaczają, że mamy odporny organizm.

Plamy barwnikowe, np. ciemnopomarańczowe kropki mogą wskazywać na zaburzenia pracy trzustki, zaś brązowe – sygnalizować kłopoty z wątrobą.

Szaropopielaty łuk na zewnętrznej krawędzi tęczówki (zwany także starczą obwódką), jeśli pojawia się na dole, wskazuje na zmiany miażdżycowe w nogach; gdy jest u góry – miażdżycę tętnic mózgowych.

Rodzaj białawej pajęczyny na tęczówce może oznaczać przewlekłe stany zapalne, osłabienie odporności lub wskazywać na reumatyzm.

Pierścienie wokół źrenicy tworzą się w wyniku przewlekłego stresu i zaburzeń metabolicznych. Jeśli jest ich wiele, może to wskazywać na nerwicę.

Twardówka – najzdrowsza jest biała i połyskliwa.

Żółte plamki i matowość oznaczają, że jemy za tłusto i mamy za wysoki poziom cholesterolu.

Odcień niebieskawy wskazuje na podwyższone ryzyko osteoporozy.

Przekrwione białka z popękanymi naczynkami mogą być objawem nadciśnienia tętniczego krwi.

Czerwone plamki powstają na twardówce w przebiegu choroby reumatycznej.

Spojówki – to błony śluzowe wyściełające wewnętrzny kącik oka i powieki od środka. Jeśli są różowe, wszystko jest w porządku.

Zaczerwienienie jest objawem przewlekłego zmęczenia. Może także oznaczać infekcję.

Żółtawy kolor świadczy o kłopotach z wątrobą lub nerkami.

Powieki – powinny być gładkie i mieć jednolity kolor.

Opuchnięte mogą oznaczać kłopoty z woreczkiem żółciowym.

Ciemne podkówki na dolnej powiece informują o zatruciu toksynami, niewydolności układu krążenia lub osłabieniu wątroby.

Worki pod oczami łączą się ze stanami zapalnymi układu rodnego. Mogą też świadczyć o nagromadzeniu toksyn.

Żółtawe grudki na powiekach i wokół oczu oznaczają podwyższony poziom cholesterolu.

Żrenice – powinny być okrągłe, równe i znajdować się w samym środku tęczówki. Każda zmiana w ich wyglądzie i położeniu jest wskazaniem do szybkiej wizyty u lekarza.

Jak wygląda badanie

Do irydologa najlepiej więc wybrać się, gdy dobrze się czujemy – zawczasu! Badanie trwa kilka minut, jest całkowicie bezbolesne i nieszkodliwe dla oczu. Specjalista przede wszystkim musi obejrzeć obie gałki oczne w lampie szczelinowej. Urządzenie to powiększa obraz kilkadziesiąt razy i dodatkowo rozjaśnia tęczówkę. Dzięki temu wszystkie zmiany na powierzchni oka są bardzo dokładnie widoczne. Obraz z lampy szczelinowej irydolog porównuje ze specjalnymi mapami irydologicznymi. I na tej podstawie określa, które narządy mogą być w gorszej kondycji. Warto pamiętać, że dobry i odpowiedzialny irydolog nie będzie zniechęcać pacjenta do leczenia się u lekarzy medycyny konwencjonalnej. A wręcz przeciwnie – powinien dać mu wskazówki, do jakiego specjalisty ma się dalej udać, jakie badania profilaktyczne wykonać i jak postępować, by poprawić swój stan zdrowia.

Jak kolor oczy wpływa na twoje zdrowie

Oczy zielone, szare - Ludzie o takich oczach mają skłonności do chorób układu pokarmowego, dlatego powinni regularnie kontrolować stan swojej wątroby i trzustki.

Oczy niebieskie - Osoby niebieskookie często cierpią z powodu przekwaszenia organizmu, chorują na wrzody żołądka i dwunastnicy, reumatyzm, artretyzm oraz schorzenia tarczycy i alergie.

Oczy brązowe - Osoby o ciemnych i brązowych oczach zwykle mają słabszą odporność. Poza tym miewają kłopoty z gospodarką lipidową organizmu, dlatego częściej chorują na miażdżyce.