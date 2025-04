Spis treści:

Jagoda, zwana też borówką czarną lub czernicą, to jeden z najbogatszych w antyoksydanty owoców. Na wyróżnienie zasługują zawarte w nich antocyjany, które mają silne właściwości przeciwutleniające i nadają tym owocom ciemny kolor.

Jagody są polecane w przypadku zaparć i biegunek, ale mają znacznie więcej korzystnych dla zdrowia właściwości:

Wyciągi z jagody w medycynie naturalnej stosuje się też miejscowo: na stany zapalne skóry i błon śluzowych oraz hemoroidy.

Surowe jagody są niskokaloryczne (ok. 45 kcal/100g), można więc jeść je bez większych ograniczeń.

Jagody to owoce bogate w błonnik, podobnie jak inne należące do jagodowych: maliny, truskawki i jeżyny. Dzięki zawartości błonnika, przeciwutleniaczy i wody jagody działają korzystnie na jelita. Błonnik pokarmowy to niestrawne węglowodany, które usprawniają trawienie i sprzyjają budowaniu prawidłowej mikroflory jelit. Antocyjany zawarte w jagodach dodatkowo wiążą szkodliwe związki w jelicie, w tym chorobotwórcze drobnoustroje, dzięki czemu hamują ich wchłanianie i rozwój infekcji. Garbniki znajdujące się w jagodach zmniejszają przepuszczalność jelit, która prowadzi do przewlekłych stanów zapalnych i chorób autoimmunologicznych. W badaniach na zwierzętach wykazano też, że spożywanie jagód może zapobiegać rozwojowi raka jelita grubego, lub hamować jego rozwój. Jeśli chcemy więc zadbać o jelita, to czarne borówki zdecydowanie powinny na stałe zagościć w naszym jadłospisie.

Zaparcia to częsta dolegliwość dzieci i dorosłych. Dokuczają szczególnie przy małej ilości błonnika i płynów w diecie, w czasie ciąży i po porodzie, a także w podeszłym wieku. Jedzenie świeżych jagód może pomóc w pozbyciu się zaparć i łatwiejszym wypróżnianiu się. Według badań owoce te mogą mieć działanie przeczyszczające.

Jagody są pomocne w zaparciach, ponieważ:

Zawartości błonnika i wody w tych owocach powoduje zmiękczenie treści jelitowej i usprawnienie pracy jelit oraz częstsze wypróżnienia. Według dietetyków jagody powinny znajdować się w diecie na zaparcia.

Aby pozbyć się zaparć, najlepiej jeść świeże jagody. Jagoda jest rośliną bezpieczną dla zdrowia, nie ma działania toksycznego i nie ma przeciwwskazań do jej spożywania. Jagody mogą być bezpiecznie stosowane nawet na zaparcia u dzieci. Jednak nie powinno się ich zjadać zbyt dużo, szczególnie suszonych owoców i przy małej ilości wypijanych płynów. Wtedy działają odwrotnie i sprzyjają zatwardzeniom. W przypadku zaparć najlepsze efekty daje regularne jedzenie świeżych jagód.

Jagody pomagają też przy biegunkach. Suszone owoce polecane są częściej przy biegunkach, nieżytach dróg pokarmowych (np. grypie jelitowej), zaś świeże na zaparcia. Jagody są od wieków polecane przy biegunkach, co jest zasługą zawartych w nich pektyn. Rekomendowane dawkowanie lecznicze wynosi 20-60 g suszonych owoców lub herbata z 1 g suszonych liści/150 ml wody.

Tradycyjnie na biegunki stosowało się również liście borówki czernicy. Leczono nimi chorych na zakaźne infekcje powodujące krwiste biegunki oraz choroby pasożytnicze, np. owsicę. Jeśli biegunka nie mija w ciągu 3 dni, trzeba się skonsultować z lekarzem.

Na zaparcia polecane są szczególnie owoce bogate w błonnik, np.

Należy pamiętać o piciu wody, ponieważ duża podaż błonnika w diecie bez odpowiedniej ilości płynów skutkuje dolegliwościami jelitowymi, takimi jak wzdęcia i ból brzucha.

