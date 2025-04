Suszone jagody można przygotować samodzielnie. Zbieramy je w pogodne suche dni, ostrożnie, żeby nie pognieść. Po przyniesieniu do domu rozkładamy ciemną warstwą. Suszymy najpierw w temperaturze 30 stopni, stopniowo podwyższamy do 60 stopni (można to zrobić w piekarniku lub specjalnej suszarce do warzyw i owoców). Jagody powinny zachować czarną barwę, nie mogą być przypalone ani zbrylone. Przechowuje się je w ciemnym miejscu maksymalnie cztery lata. Owoce można też pasteryzować. Trzeba je opłukać, osączyć, ciasno ułożyć w słoiku, zakręcić i gotować pod przykryciem około 25 minut.

