Biblioterapia obniża napięcie

Biblioterapia przystosowuje dziecko do życia w społeczeństwie ( Szocki, 1990, s. 119), wpływa na zmniejszenie reakcji lękowych, pomaga obniżyć napięcie psychiczne, powoduje większe zrównoważenie emocjonalne dziecka (Małkiewicz, 2001, s. 369). Z tych między innymi powodów może być także wykorzystywana w terapii dzieci nieśmiałych.

Biblioterapia – przyjaźń z bohaterem książki

Biblioterapia jest przydatna w pracy z dziećmi nieśmiałymi również dlatego, że rzadko rozmawiają one o swoich problemach (a przecież czasem już sama ich werbalizacja może zmniejszyć stopień napięcia). Dzieci te mają także mniejsze szanse na odreagowanie napięć poprzez aktywność ruchową, nierzadko borykają się z problemem samotności. Przez poznawanie przeżyć bohatera książkowego mogą otrzymać namiastkę przyjaźni, a szczęśliwe zakończenie sprawy bohatera mającego podobne problemy jak dziecko może dawać nadzieję i wiarę w sukces.

Kompensacja potrzeb

Za pomocą literatury dziecko nieśmiałe może kompensować ważne potrzeby: aktywności, ruchu, kontaktów społecznych, uznania społecznego. Może się dowartościować, przeżywając rożne zdarzenia i razem z bohaterem wychodzić z nich zwycięsko. Ponadto literatura, oddziałując na dziecko poprzez słowo, nie ogranicza jego wyobraźni. Osoba prowadząca biblioterapię powinna nie tylko zachęcać dziecko do czytania wybranych utworów literackich, ale również prowadzić z nim rozmowy na temat ukazanych w książkach problemów i sposobów ich rozwiązania.

