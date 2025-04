Medycyna chińska zamiast drogich kosmetyków?

Chińczycy słyną z długowieczności, zdrowia i młodego wyglądu. Sukces ten nie jest spowodowany stosowaniem drogich kremów czy terapii, ale korzystaniem z naturalnych metod medycyny chińskiej.

Na zawsze młoda!

W medycynie chińskiej kluczową rolę odgrywa energia qi. Jej prawidłowy przepływ gwarantuje zdrowie, młodość, witalność. Aby zapewnić równowagę qi, należy prowadzić regularny i zdrowy tryb życia, dzięki czemu wzmocni się także odporność organizmu.

Nie oznacza to jednak, że od teraz masz spędzać godziny na siłowni. Kluczem do sukcesu jest umiarkowanie i to w każdej dziedzinie życia. Obserwuj swoje ciało, wsłuchuj w jego potrzeby.

W zachowaniu młodości i zdrowia pomoże również regularne uprawianie sportu bez przeciążania organizmu, zdrowa dieta, ruch na świeżym powietrzu.

Zdaniem Chińczyków młodemu wyglądowi sprzyja regularne spożywanie m.in. produktów sojowych, żeń-szenia, rodzynek, daktyli, orzechów włoskich czy też ziemnych, jak również granatów i grzybków lingzhi.

Przeczytaj i działaj!

Chińczycy od wieków obserwowali procesy zachodzące w naturze i to z niej czerpią najwięcej. Poznaj ich niektóre triki i zacznij działać!

Oto, co możesz zrobić, by opóźnić procesy starzenia:

zachowaj umiar w jedzeniu i piciu;

w jedzeniu i piciu; nie podążaj jedynie za sławą i pieniędzmi;

unikaj ekstremalnych i stresujących sytuacji;

przeczesuj włosy palcami, a pobudzisz krążenie i przepływ qi. Ten prosty zabieg zmniejsza skłonność do siwienia włosów;

palcami, a pobudzisz krążenie i przepływ qi. Ten prosty zabieg zmniejsza skłonność do siwienia włosów; zaciskaj zęby – dzięki temu wzmocnią się i zminimalizujesz ryzyko wystąpienia próchnicy;

zadbaj o zdrowy sen ;

; gromadź ślinę w ustach, a następnie połykaj ją. Chińczycy wierzą, że ma ona własności odmładzające i lecznicze, bowiem odtruwa organizm, wzmacnia potencję, nadaje blask skórze.

Tego unikaj

By długo cieszyć się zdrowiem i młodym wyglądem, należy pamiętać, by unikać wszelkich wybuchów emocji, agresji i lęków. Nie zaleca się również podejmowania zbyt wielu działań. Należy także unikać tłustego i ciężkostrawnego jedzenia. Nie denerwować się, nie ulegać niekontrolowanym wybuchom gniewu oraz śmiechu. Nie zaleca się prowadzenia niehigienicznego i niezdrowego trybu życia, w tym palenia papierosów i zażywania substancji psychoaktynych. Lekceważenie tych prostych zasad może prowadzić do powstawania wielu chorób cywilizacyjnych.

Cały ten seks

W medycynie chińskiej bardzo ważną rolę w procesach starzenia odgrywa seks. Jego esencja zawarta jest w qi nerek i zaczyna się rozwijać już w wieku siedmiu lat u kobiet oraz ośmiu lat u mężczyzn. Zgodnie z medycyną chińską nie należy tracić bez potrzeby energii seksualnej, ani marnotrawić dużych ilości nasienia. Nie wolno także współżyć po spożyciu dużych ilości alkoholu.