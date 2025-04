Jak ćwiczyć w trakcie haloterapii?

fot. Fotolia

Według Wojciecha Oczko, ojca balneologii polskiej, wysiłku fizycznego nie może zastąpić żaden lek, ale wysiłek fizyczny może zastąpić wiele leków.

Aktywność fizyczna stanowi jedną z najistotniejszych potrzeb człowieka. Pozwala ona z jednej strony na zaspokojenie potrzeby przemieszczania się, natomiast z drugiej spełnia ważne funkcje regulacyjne w naszym organizmie, takie jak: stymulowanie powstawania białek mięśniowych i krwinek czerwonych, usprawnianie funkcjonowania układów krążenia, oddechowego czy nerwowego itp.

Nasz organizm został anatomicznie przystosowany do podejmowania aktywności ruchowej, mięśnie stanowią bowiem 45% masy naszego ciała. Niestety, współcześnie obserwujemy spadek aktywności fizycznej i wzrost popularności siedzącego trybu życia.

Oddech jest naturalną, fizjologiczną potrzebą naszego organizmu. Oddychamy przez cały czas, najczęściej zupełnie nieświadomie. Oddech jest źródłem życia, gdyż bez niego nie moglibyśmy funkcjonować.

Na co dzień większość z nas oddycha szczytowo, wykorzystując jedynie niewielką część płuc. Całkowity, głęboki oddech wymusza pełną wentylację płuc i sprawia, że dociera ono do najgłębszych partii dróg oddechowych. Zjawisko pełnej wentylacji płuc ma miejsce np. w trakcie wysiłku fizycznego.

Podczas seansu haloterapii cząsteczki suchego aerozolu solnego wytwarzanego przez halogenerator wraz z wdychanym powietrzem dostają się do naszych płuc. Pożądanym jest, by dotarły one do każdego zakamarka dróg oddechowych.

Pierwsze badania dotyczące haloterapii przeprowadzono na górnikach pracujących w kopalni soli Wieliczka. Górnicy schodzili do kopalni, aby ciężko pracować. Pracując, wytwarzali aerozol solny. Aktywność fizyczna podczas pracy wymuszała u nich zwiększoną wentylację płuc, ułatwiając cząsteczkom soli dostanie się do głębokich partii płuc. Dlatego uprawianie ćwiczeń fizycznych w trakcie seansu haloterapii potęguje uzyskiwane efekty. Zajęcia fitness, taniec czy joga, która jest doskonałym ćwiczeniem poprawiającym oddech, to elementy, które możemy z powodzeniem łączyć z haloterapią.

Dziś pracujących górników w pomieszczeniach naziemnych zastępują urządzenia do wytwarzania suchego aerozolu solnego – halogeneratory. Generator aerozolu solnego jest urządzeniem niezbędnym, jeśli chcemy uzyskać efekty terapeutyczne.

Jak ćwiczyć w trakcie haloterapii?



Istotny wpływ na zmiany w sposobie oddychania ma rodzaj wykonywanego wysiłku fizycznego. Należy o tym pamiętać stosując ćwiczenia fizyczne jako uzupełnienie haloterapii.

Ćwiczenia wykonywane kończynami dolnymi powodują zwiększenie wentylacji poprzez pogłębienie oddychania, natomiast ćwiczenia wykonywane przy użyciu kończyn górnych przyspieszają i spłycają oddech. Z kolei umiarkowany wysiłek fizyczny wywołuje pogłębienie oddechów, bez zwiększenia ich częstotliwości. Wysiłek o większym natężeniu powoduje natomiast zwiększenie częstotliwości oddechów bez ich pogłębienia.

Stosując ćwiczenia jako metodę usprawniającą zabiegi inhalacji, należy dążyć do pogłębienia oddechu, dlatego najkorzystniejsze są umiarkowane ćwiczenia wykonywane kończynami dolnymi.

Wykorzystanie ćwiczeń fizycznych podczas zabiegów inhalacji suchym aerozolem solnym daje pozytywne efekty i poszerza możliwości zastosowania haloterapii w różnych obiektach. Bakteriobójcze właściwości suchego aerozolu solnego pozwalają na wykorzystanie go w inhalacjach grupowych, bez ryzyka wzajemnego zarażania się. Pozwala to na wykorzystanie haloterapii we wszelkich obiektach organizujących zajęcia grupowe, takich jak sale fitness, szkoły jogi, różnego rodzaju obiekty sportowe, szkoły tańca, domy kultury i wiele, wiele innych.

