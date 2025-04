Obserwuj własne ciało!

Zauważmy własne reakcje w stresującej sytuacji, na przykład przy prowadzeniu samochodu lub w czasie przeciążenia pracą. Skurczone mięśnie szyi ciągną głowę do tyłu, powodują częstsze zaciskanie zębów. Usztywniona klatka piersiowa ogranicza możliwości oddechowe, a ponieważ cały tułów ulega przy tym zgarbieniu i pochyleniu w dół, często w efekcie zaczynają nam dokuczać bóle dolnych partii kręgosłupa lub przewodu pokarmowego.

Gdy wyobrażamy sobie charakterystyczną postawę osoby stale pełnej niepokojów i obaw lub kogoś w stanach depresyjnych, nietrudno zauważyć analogię.

Odblokuj napięcia!

To, co popularnie nazywamy postawą, jest często produktem nagromadzonych reakcji w postaci napięć, które zostają zamknięte w naszym ciele. Technika Alexandra uczy jak świadomie odblokowywać te skumulowane w nas napięcia.

Jak organizm reaguje w stresującej sytuacji?

Na początku XX wieku odkrycia Alexandra zostały poparte badaniami amerykańskich fizjologów zajmujących się odruchem szoku.

Okazało się, że specyficzne napięcia mięśniowe wynikające z szoku, strachu, a nawet i drobnego stresu obejmują zawsze tendencję do skracania tylnych mięśni szyi, odchylania głowy do tyłu, kulenia ramion, usztywniania klatki piersiowej, wstrzymywania oddechu oraz napięcia nóg. Nawykowe reakcje, które Alexander uznał jako nadwerężające aparat głosu i utrudniające jego emisję, okazały się reakcjami stresu wprowadzanymi przez większość osób działających pod wpływem lekkiego nawet zdenerwowania lub w sytuacji nadmiernego starania się i pośpiechu.

W wyniku obserwacji, ćwiczeń i poszukiwań Alexander doszedł do wniosku, że najważniejsze jest utrzymanie prawidłowej dynamicznej relacji pomiędzy głową, szyją i kręgosłupem, a zatem pełnej przestrzeni organizmu, co umożliwia niezaburzony przebieg podstawowych procesów życiowych oraz optymalne funkcjonowanie wszystkich organów, swobodę oddechu, ruchu i głosu.

Początkowo na własnym przykładzie, a z czasem poprzez wieloletnią pracę z setkami osób udowodnił, że poprawa sposobu posługiwania się własnym organizmem prowadzi do lepszego jego funkcjonowania i eliminacji wielu dolegliwości i bólów.

