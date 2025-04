Zabiegi pielęgnacyjne



Podstawowym zabiegiem pielęgnacyjnym, jaki stosujemy w celu ochrony naszych roślin przed wysychaniem, to tzw. mulczowanie, czyli podlewanie w ciepłe i suche dni. Do podlewania zawsze należy używać konewki z sitkiem, które rozprasza wodę, co w efekcie nie doprowadza do zamulania gleby. Systematyczne podlewanie chroni nasze zioła przed wysuszeniem.

Należy stosować także nawozy o dużej zawartości azotu, kiedy zauważymy żółte liście. Pierwiastek ten nie osłabi ziół, a wręcz przeciwnie, wzmocni je. Nawozy z płynnego kompostu lub gnojówki roślinnej ochronią zioła przed szkodnikami. Kiedy zauważymy natomiast brązowe liście, będzie to oznaka, że przesadziliśmy z nawożeniem.

Najlepszymi nawozami są te na bazie naturalnych składników takich jak: pokrzywa, mniszek lekarski czy liście herbaciane. Mamy wtedy 100% pewności, że zioła nie wpłyną negatywnie na nasze samopoczucie.

Chore zioła. Co robić?



Kiedy zauważymy na roślinach objawy choroby (rdza, mączniak), należy wyciąć chore części i wyrzucić do pojemnika na śmieci, aby zapobiec rozprzestrzeniani się choroby. Zadbane zioła mają tendencję do szybkiego odradzania się.

Ważne jest przycinanie ziół. Regularne przycinanie wierzchołków roślin wpłynie odpowiednio na zdrowy i ładny rozrost sadzonek. Jest to także zabieg niezbędny do równomiernego i stałego krzewienia się.

Zioła w doniczkach = więcej pracy?



Zioła hodowane w doniczkach lub pojemnikach wymagają naszej szczególnej troski. Trzeba je podlewać regularnie, jak również dbać o nie tak, aby nie zaatakowały ich żadne szkodniki. W podlewaniu mogą nas wyręczyć aplikatory wody oraz automatyczne systemy podlewania. Zioła w doniczkach (głównie terakotowych) umieszczone na naszych balkonach i tarasach przenoszą nas w klimat śródziemnomorski.

Zioła w doniczkach dobrze jest podlewać wprost do doniczki, co korzystnie wpłynie nie tylko na rozwój rośliny, ale także na pobudzenie ziemi.

Takie rośliny jak tymianek należy podlewać poprzez wlewanie wody do podstawki dlatego, że korzeń rośliny wypełnia całą doniczkę. Jeżeli woda nie wsiąknie się do 30 minut, należy wylać wodę z podstawki i poczekać z podlewaniem, najlepiej, do następnego dnia. [PRZYKŁAD]

Dojrzała roślina sama reguluje sobie pobieranie wody. Jeżeli zalega ona w podstawce, należy ją niezwłocznie wylać do zlewu. W przeciwnym wypadku doprowadzimy do zgnicia rośliny. Nie należy stosować żadnych chemicznych, przyspieszających rozrost preparatów, ponieważ później zioła nie będą nadawały się do spożycia.

Koniec sezonu letniego



Po zebraniu wszystkich zbiorów zaleca się obsianie grządek zielonym nawozem, m.in. facelią, gorczycą oraz niektórymi warzywami np. groszkiem co zapobiegnie wyjaławianiu gleby przez deszcze.

Natomiast zbiory w okresie letnim zaleca się zbierać w godzinach przedpołudniowych, po wyschnięciu rosy w pogodne dni. Najlepszym okresem zbiorów jest ten, zanim wejdą ona w okres kwitnienia. Przed kwitnieniem w liściach gromadzi się sporo cennych składników.

Przechowywanie zbiorów



Nasiona ziół, których kwiaty przypominają baldachy, zbieramy czasie ciepłej i słonecznej pogody, a później przechowujemy w woreczkach z naturalnych tkanin. Natomiast zioła obcinamy trochę ponad ziemią i wieszamy łodygami do góry w suchym i przewiewnym miejscu.

Aby suszenie doszło do skutku, należy powiesić zioła w cieniu. Lawendę najlepiej jest suszyć latem, wtedy zachowuje ona silniejszy aromat. Kwiaty dziewanny, tak samo jak hibiskusa czy cykorii, najpierw płuczemy a potem dopiero suszymy. Świeżo zebrane zioła można zamrozić lub zakonserwować w occie czy oleju.

